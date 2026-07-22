Українську ШІ-систему "Марічка" презентували для командирів ЗСУ

Українські військові отримають власну нейромережу під назвою "Марічка". Її створили за принципом ChatGPT, вона скоротить час на рішення командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".

За словами начальника Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України Юрія Клята, для ухвалення рішення командири полків чи бригад за нормативами витрачають від 6 до 12 годин та опрацьовують близько 20 документів.

Українська ШІ-система "Марічка" зменшить цей час до хвилин.

"Система, за аналогом ChatGPT, дає змогу централізовано зібрати інформацію, розрахувати співвідношення бойових потенціалів і змоделювати можливі варіанти дій. Кінцеве рішення залишиться за командиром", - зазначив Клят.

Функції системи

За даними інституту, "Марічка" зможе:

збирати, обробляти та верифікувати дані;

автоматично розраховувати співвідношення сил і засобів;

розраховувати дії, ресурси та втрати;

моделювати обстановку на інтерактивній мапі;

інформувати про зміни в обстановці.

Чому "Марічка"

Назву для системи обрали на честь патріотичного українського жіночого імені. За словами представників інституту, під час тестувань "Марічка" виконала завдання на тестових даних.

Розробники продовжать тестувати та навчати нейромережу. Наступними етапами стануть:

захист каналів інформації;

завантаження в систему наказів і документів з грифами "ДСК" (для службового користування) та "таємно";

робота системи з інформацією вищих грифів секретності.

Характеристики "Марічки" з міркувань безпеки не розголошуються.

"Марічка сприятиме покращенню і підвищенню ефективності роботи командира і в цілому командного пункту рівня бригада, армійського корпусу, угруповання військ", - наголосив Клят.

Що каже заступник головнокомандувача

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи ШІ вже є у дронах і системах управління деякими видами озброєнь.

Нова нейромережа допоможе прискорити обробку інформації і ухвалення рішень.

"В дроні є штучний інтелект. В системі, яка управляє зброєю чи радаром, є вже елементи штучного інтелекту. І є система, яка збирає інформацію і планує її. Це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою", - зауважив Лебеденко.