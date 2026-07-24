В Украине разработали первый VR-тренажер для обслуживания оружия: как он работает

Как работает VR-тренажер

Разработка под названием "Досвідник "122-мм гармата Д-30" позволяет курсантам отрабатывать процедуры технического обслуживания, проверять механизмы и готовить артиллерийскую систему к работе.

Учебный процесс координирует инструктор через компьютер или ноутбук, где запускает сценарии, отслеживает действия военного в реальном времени и фиксирует результаты экзаменов.

Сам курсант взаимодействует с детализированной 3D-моделью гаубицы и адаптивным столом инструментов через автономные очки VR в иммерсивном виртуальном ангаре. Софт работает полностью автономно через локальную сеть и не требует постоянного подключения к интернету.

Фото: Игорь Белов, L7 Simulators (РБК-Украина)

Программное обеспечение включает четыре учебных блока и около 10 практических сценариев:

работа с затвором;

проверка противооткатных устройств;

контроль механизмов наведения;

проверка уравновешивающего механизма.

Каждый сценарий доступен в трех режимах: обучение пошаговым подсказкам, экзамен на время и свободная отработка.

Разработчики отмечают, что гаубица Д-30 в этом продукте – только пример. Методологию можно масштабировать и другие виды сложной оздания и военной техники.

"Раньше VR ассоциировался в основном с симуляторами стрельбы или управления дронами. Наш тренажер фокусируется на другом, критически важном звене – качественном обслуживании. Мы показываем возможности этого подхода на примере гаубицы Д-30, но он масштабируется и на другие образцы дешевых снарядов. в промышленных масштабах", - отметил основатель экосистемы симуляторов ведения боя L7 Simulators Игорь Белов.

Почему именно Д-30

Объясняя, почему начали именно с Д-30, Белов отметил, что по этой пушке много информации и чертежей с реальными размерами, что позволило сначала нарисовать и скомбинировать все элементы, а затем собрать 3D-модель.

По его словам, специалисты рисовали модель вручную, а после того, как она была собрана, команда несколько раз выезжала непосредственно в учебные центры, где физически расположены такие пушки, - там проверяли модель и сверяли детали. После этого готовый симулятор был передан учебному заведению на тестирование, чтобы там обнаружили все недостатки.

Белов подчеркнул, что нынешняя версия симулятора не является окончательной, поскольку в процессе эксплуатации будут выявляться новые недостатки.