Суспільство Освіта

В Україні розкрили міжнародний канал постачання кокаїну з ЄС

Фото: ДБР (ssu.gov.ua)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні припинили діяльність міжнародної злочинної мережі, яка налагодила стабільні постачання кокаїну з країн Європейського Союзу і готувалася до масштабного розширення наркотрафіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного бюро розслідувань.

Правоохоронні органи викрили транснаціональний канал контрабанди кокаїну, що діяв за участю громадян кількох держав.

Схема вирізнялася багаторівневою логістикою, жорстким розподілом ролей і спробами забезпечити безперешкодне проходження кордону.

Як була влаштована злочинна схема

За даними слідства, наркотрафік організувала міжнародна група, до якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини.

Координацію дій здійснювали з-за кордону, при цьому учасники діяли приховано і використовували перевірені маршрути.

Організатор раніше вже відбував покарання у США за аналогічні злочини, а після повернення в Україну відновив злочинну мережу.

Постачання та плани розширення

На початковому етапі кокаїн доставляли невеликими партіями через кур'єрів, які приховували наркотики в тілі. Такі постачання давали змогу тестувати маршрути та мінімізувати ризики.

Паралельно фігуранти вели переговори про перехід на контейнерні перевезення з використанням портової інфраструктури Одеси, розраховуючи на регулярні постачання до двох кілограмів кокаїну на тиждень. Вартість однієї партії на чорному ринку перевищувала 200 тисяч доларів.

Затримання і розслідування

Організатора схеми затримали в Одесі, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідство також перевіряє інформацію про можливе залучення окремих співробітників митних і прикордонних структур.

Розслідування триває, встановлюються інші учасники мережі, зокрема ті, що перебувають за межами країни.

Нагадуємо, що співробітники Державного бюро розслідувань за взаємодії з керівництвом Збройних сил України оголосили підозру двом посадовцям однієї з військових частин на Хмельниччині, яких слідство вважає причетними до використання військовослужбовців для виконання робіт на приватній станції техобслуговування.

Зазначимо, що начальника одного з підрозділів Дарницького управління поліції Києва було затримано під час спроби втекти, маючи при собі понад 16 млн гривень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом можливого перевищення ним службових повноважень у межах розслідування дій керівника слідчого підрозділу.

