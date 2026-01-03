В Україні розкрили міжнародний канал постачання кокаїну з ЄС

В Україні припинили діяльність міжнародної злочинної мережі, яка налагодила стабільні постачання кокаїну з країн Європейського Союзу і готувалася до масштабного розширення наркотрафіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державного бюро розслідувань.
Правоохоронні органи викрили транснаціональний канал контрабанди кокаїну, що діяв за участю громадян кількох держав.
Схема вирізнялася багаторівневою логістикою, жорстким розподілом ролей і спробами забезпечити безперешкодне проходження кордону.
За даними слідства, наркотрафік організувала міжнародна група, до якої входили громадяни України, Вірменії, Чехії та Німеччини.
Координацію дій здійснювали з-за кордону, при цьому учасники діяли приховано і використовували перевірені маршрути.
Організатор раніше вже відбував покарання у США за аналогічні злочини, а після повернення в Україну відновив злочинну мережу.
На початковому етапі кокаїн доставляли невеликими партіями через кур'єрів, які приховували наркотики в тілі. Такі постачання давали змогу тестувати маршрути та мінімізувати ризики.
Паралельно фігуранти вели переговори про перехід на контейнерні перевезення з використанням портової інфраструктури Одеси, розраховуючи на регулярні постачання до двох кілограмів кокаїну на тиждень. Вартість однієї партії на чорному ринку перевищувала 200 тисяч доларів.
Організатора схеми затримали в Одесі, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідство також перевіряє інформацію про можливе залучення окремих співробітників митних і прикордонних структур.
Розслідування триває, встановлюються інші учасники мережі, зокрема ті, що перебувають за межами країни.
