В Украине раскрыли международный канал поставки кокаина из ЕС

Правоохранительные органы разоблачили транснациональный канал контрабанды кокаина, действовавший с участием граждан нескольких государств.

Схема отличалась многоуровневой логистикой, жестким распределением ролей и попытками обеспечить беспрепятственное прохождение границы.

Как была устроена преступная схема

По данным следствия, наркотрафик организовала международная группа, в которую входили граждане Украины, Армении, Чехии и Германии.

Координация действий осуществлялась из-за границы, при этом участники действовали скрытно и использовали проверенные маршруты.

Организатор ранее уже отбывал наказание в США за аналогичные преступления, а после возвращения в Украину восстановил преступную сеть.

Поставки и планы расширения

На начальном этапе кокаин доставляли небольшими партиями через курьеров, которые скрывали наркотики в теле. Такие поставки позволяли тестировать маршруты и минимизировать риски.

Параллельно фигуранты вели переговоры о переходе на контейнерные перевозки с использованием портовой инфраструктуры Одессы, рассчитывая на регулярные поставки до двух килограммов кокаина в неделю. Стоимость одной партии на черном рынке превышала 200 тысяч долларов.

Задержание и расследование

Организатора схемы задержали в Одессе, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Следствие также проверяет информацию о возможном вовлечении отдельных сотрудников таможенных и пограничных структур.

Расследование продолжается, устанавливаются другие участники сети, в том числе находящиеся за пределами страны.