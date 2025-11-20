В Україні різко зросли зарплати: хто отримує понад 50 тисяч гривень на місяць

У 2025 році найвищі медіанні зарплати в Україні традиційно фіксують у будівельній галузі, де окремі вакансії пропонують до 60 тис. гривень на місяць.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за жовтень 2025 року у порівнянні з жовтнем 2024-го.
Найбільше високооплачуваних вакансій - у категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут також зафіксовано суттєве зростання зарплат - від 25% до 43%.
Найвищі медіанні пропозиції у жовтні 2025 року:
У сфері логістики далекобійникам пропонують 53 тис. гривень, що на 5% більше, ніж роком раніше.
Схожий рівень оплати фіксують у:
Також у будівництві зарплати 35-38 тис. гривень отримують монтажники, зварювальники та електрики.
Найбільше пропозицій із зарплатами 30-35 тис. гривень - у категорії "Виробництво та робітничі спеціальності":
Зростання зарплат у цих спеціальностях сягає 15-33%, найбільше - у технологів.
У сільському господарстві пропонують:
Найбільше високооплачуваних вакансій традиційно зосереджено у будівництві та виробничих спеціальностях. В інших галузях високі медіанні зарплати трапляються рідше, однак у низці професій вони сягають 35-50 тис. гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році в Україні найбільше зросли зарплати у творчих, технічних та молодіжних сферах - рекламі, дизайні, IT, освіті та перекладі. Найбільші стрибки зарплат зафіксували в Черкаській, Житомирській, Івано-Франківській та Сумській областях, де окремі показники зросли на 100-200% і більше.
Також ми писали, що частина вакансій від Державної служби зайнятості передбачає безкоштовне житло для працівників. Житло частіше пропонують водіям, вантажникам, швачкам, монтажникам, кухарям та охоронникам.