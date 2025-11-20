UA

В Україні різко зросли зарплати: хто отримує понад 50 тисяч гривень на місяць

Фото: Найбільше високооплачуваних професій пропонують у сфері будівництва (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У 2025 році найвищі медіанні зарплати в Україні традиційно фіксують у будівельній галузі, де окремі вакансії пропонують до 60 тис. гривень на місяць.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за жовтень 2025 року у порівнянні з жовтнем 2024-го.

Де платять найбільше

Найбільше високооплачуваних вакансій - у категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут також зафіксовано суттєве зростання зарплат - від 25% до 43%.

Найвищі медіанні пропозиції у жовтні 2025 року:

  • штукатур - 60 тис. гривень (+20%);
  • фасадник - 58 тис. гривень (+25%);
  • виконроб - 50 тис. гривень (+43%);
  • муляр, маляр - по 48 тис. гривень (+6% і +32%);
  • будівельник, плиточник - 45 тис. гривень (+29%).

У сфері логістики далекобійникам пропонують 53 тис. гривень, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Зарплати від 35 до 45 тис. гривень

Схожий рівень оплати фіксують у:

  • медицині - стоматологи, 40 тис. гривень (+33%);
  • нерухомості - рієлтори та менеджери з продажу, 40 тис. гривень;
  • на СТО та автомийках:
    - автоелектрик - 40 тис. гривень (+14%);
    - автомаляр - 40 тис. гривень;
    - автослюсар - 38 тис. гривень (+15%);
    - механік - 35 тис. гривень (+8%).

Також у будівництві зарплати 35-38 тис. гривень отримують монтажники, зварювальники та електрики.

Вакансії від 30 тис. гривень

Найбільше пропозицій із зарплатами 30-35 тис. гривень - у категорії "Виробництво та робітничі спеціальності":

  • токар, машиніст екскаватора - 31 тис. гривень;
  • електрик, механік, технолог, столяр - 30 тис. гривень.

Зростання зарплат у цих спеціальностях сягає 15-33%, найбільше - у технологів.

У сільському господарстві пропонують:

  • пилорамщик - 32 тис. гривень;
  • агроном, тракторист - 30 тис. гривень.

Найбільше високооплачуваних вакансій традиційно зосереджено у будівництві та виробничих спеціальностях. В інших галузях високі медіанні зарплати трапляються рідше, однак у низці професій вони сягають 35-50 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році в Україні найбільше зросли зарплати у творчих, технічних та молодіжних сферах - рекламі, дизайні, IT, освіті та перекладі. Найбільші стрибки зарплат зафіксували в Черкаській, Житомирській, Івано-Франківській та Сумській областях, де окремі показники зросли на 100-200% і більше.

Також ми писали, що частина вакансій від Державної служби зайнятості передбачає безкоштовне житло для працівників. Житло частіше пропонують водіям, вантажникам, швачкам, монтажникам, кухарям та охоронникам.

