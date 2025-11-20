В Україні різко зросли зарплати: хто отримує понад 50 тисяч гривень на місяць

Де платять найбільше

Найбільше високооплачуваних вакансій - у категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут також зафіксовано суттєве зростання зарплат - від 25% до 43%.

Найвищі медіанні пропозиції у жовтні 2025 року:

штукатур - 60 тис. гривень (+20%);

фасадник - 58 тис. гривень (+25%);

виконроб - 50 тис. гривень (+43%);

муляр, маляр - по 48 тис. гривень (+6% і +32%);

будівельник, плиточник - 45 тис. гривень (+29%).

У сфері логістики далекобійникам пропонують 53 тис. гривень, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Зарплати від 35 до 45 тис. гривень

Схожий рівень оплати фіксують у:

медицині - стоматологи, 40 тис. гривень (+33%);

нерухомості - рієлтори та менеджери з продажу, 40 тис. гривень;

на СТО та автомийках:

- автоелектрик - 40 тис. гривень (+14%);

- автомаляр - 40 тис. гривень;

- автослюсар - 38 тис. гривень (+15%);

- механік - 35 тис. гривень (+8%).

Також у будівництві зарплати 35-38 тис. гривень отримують монтажники, зварювальники та електрики.

Вакансії від 30 тис. гривень

Найбільше пропозицій із зарплатами 30-35 тис. гривень - у категорії "Виробництво та робітничі спеціальності":

токар, машиніст екскаватора - 31 тис. гривень;

електрик, механік, технолог, столяр - 30 тис. гривень.

Зростання зарплат у цих спеціальностях сягає 15-33%, найбільше - у технологів.

У сільському господарстві пропонують:

пилорамщик - 32 тис. гривень;

агроном, тракторист - 30 тис. гривень.

Найбільше високооплачуваних вакансій традиційно зосереджено у будівництві та виробничих спеціальностях. В інших галузях високі медіанні зарплати трапляються рідше, однак у низці професій вони сягають 35-50 тис. гривень.