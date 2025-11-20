В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц

В 2025 году самые высокие медианные зарплаты в Украине традиционно фиксируют в строительной отрасли, где отдельные вакансии предлагают до 60 тыс. гривен в месяц.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за октябрь 2025 года по сравнению с октябрем 2024-го.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий - в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь также зафиксирован существенный рост зарплат - от 25% до 43%.
Самые высокие медианные предложения в октябре 2025 года:
В сфере логистики дальнобойщикам предлагают 53 тыс. гривен, что на 5% больше, чем годом ранее.
Похожий уровень оплаты фиксируют в:
Также в строительстве зарплаты 35-38 тыс. гривен получают монтажники, сварщики и электрики.
Больше всего предложений с зарплатами 30-35 тыс. гривен - в категории "Производство и рабочие специальности":
Рост зарплат в этих специальностях достигает 15-33%, больше всего - у технологов.
В сельском хозяйстве предлагают:
Больше всего высокооплачиваемых вакансий традиционно сосредоточено в строительстве и производственных специальностях. В других отраслях высокие медианные зарплаты встречаются реже, однако в ряде профессий они достигают 35-50 тыс. гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году в Украине больше всего выросли зарплаты в творческих, технических и молодежных сферах - рекламе, дизайне, IT, образовании и переводе. Наибольшие скачки зарплат зафиксировали в Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Сумской областях, где отдельные показатели выросли на 100-200% и более.
Также мы писали, что часть вакансий от Государственной службы занятости предусматривает бесплатное жилье для работников. Жилье чаще предлагают водителям, грузчикам, швеям, монтажникам, поварам и охранникам.