Общество Образование Деньги Изменения

В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц

Фото: Больше всего высокооплачиваемых профессий предлагают в сфере строительства (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025 году самые высокие медианные зарплаты в Украине традиционно фиксируют в строительной отрасли, где отдельные вакансии предлагают до 60 тыс. гривен в месяц.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за октябрь 2025 года по сравнению с октябрем 2024-го.

Где платят больше всего

Больше всего высокооплачиваемых вакансий - в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь также зафиксирован существенный рост зарплат - от 25% до 43%.

Самые высокие медианные предложения в октябре 2025 года:

  • штукатур - 60 тыс. гривен (+20%);
  • фасадчик - 58 тыс. гривен (+25%);
  • прораб - 50 тыс. гривен (+43%);
  • каменщик, маляр - по 48 тыс. гривен (+6% и +32%);
  • строитель, плиточник - 45 тыс. гривен (+29%).

В сфере логистики дальнобойщикам предлагают 53 тыс. гривен, что на 5% больше, чем годом ранее.

Зарплаты от 35 до 45 тыс. гривен

Похожий уровень оплаты фиксируют в:

  • медицине - стоматологи, 40 тыс. гривен (+33%);
  • недвижимости - риелторы и менеджеры по продажам, 40 тыс. гривен;
  • на СТО и автомойках:
    - автоэлектрик - 40 тыс. гривен (+14%);
    - автомаляр - 40 тыс. гривен;
    - автослесарь - 38 тыс. гривен (+15%);
    - механик - 35 тыс. гривен (+8%).

Также в строительстве зарплаты 35-38 тыс. гривен получают монтажники, сварщики и электрики.

Вакансии от 30 тыс. гривен

Больше всего предложений с зарплатами 30-35 тыс. гривен - в категории "Производство и рабочие специальности":

  • токарь, машинист экскаватора - 31 тыс. гривен;
  • электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. гривен.

Рост зарплат в этих специальностях достигает 15-33%, больше всего - у технологов.

В сельском хозяйстве предлагают:

  • пилорамщик - 32 тыс. гривен;
  • агроном, тракторист - 30 тыс. гривен.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий традиционно сосредоточено в строительстве и производственных специальностях. В других отраслях высокие медианные зарплаты встречаются реже, однако в ряде профессий они достигают 35-50 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2025 году в Украине больше всего выросли зарплаты в творческих, технических и молодежных сферах - рекламе, дизайне, IT, образовании и переводе. Наибольшие скачки зарплат зафиксировали в Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Сумской областях, где отдельные показатели выросли на 100-200% и более.

Также мы писали, что часть вакансий от Государственной службы занятости предусматривает бесплатное жилье для работников. Жилье чаще предлагают водителям, грузчикам, швеям, монтажникам, поварам и охранникам.

