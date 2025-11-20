В Украине резко выросли зарплаты: кто получает более 50 тысяч гривен в месяц

Где платят больше всего

Больше всего высокооплачиваемых вакансий - в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь также зафиксирован существенный рост зарплат - от 25% до 43%.

Самые высокие медианные предложения в октябре 2025 года:

штукатур - 60 тыс. гривен (+20%);

фасадчик - 58 тыс. гривен (+25%);

прораб - 50 тыс. гривен (+43%);

каменщик, маляр - по 48 тыс. гривен (+6% и +32%);

строитель, плиточник - 45 тыс. гривен (+29%).

В сфере логистики дальнобойщикам предлагают 53 тыс. гривен, что на 5% больше, чем годом ранее.

Зарплаты от 35 до 45 тыс. гривен

Похожий уровень оплаты фиксируют в:

медицине - стоматологи, 40 тыс. гривен (+33%);

недвижимости - риелторы и менеджеры по продажам, 40 тыс. гривен;

на СТО и автомойках:

- автоэлектрик - 40 тыс. гривен (+14%);

- автомаляр - 40 тыс. гривен;

- автослесарь - 38 тыс. гривен (+15%);

- механик - 35 тыс. гривен (+8%).

Также в строительстве зарплаты 35-38 тыс. гривен получают монтажники, сварщики и электрики.

Вакансии от 30 тыс. гривен

Больше всего предложений с зарплатами 30-35 тыс. гривен - в категории "Производство и рабочие специальности":

токарь, машинист экскаватора - 31 тыс. гривен;

электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. гривен.

Рост зарплат в этих специальностях достигает 15-33%, больше всего - у технологов.

В сельском хозяйстве предлагают:

пилорамщик - 32 тыс. гривен;

агроном, тракторист - 30 тыс. гривен.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий традиционно сосредоточено в строительстве и производственных специальностях. В других отраслях высокие медианные зарплаты встречаются реже, однако в ряде профессий они достигают 35-50 тыс. гривен.