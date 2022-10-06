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В Украине резко ответили на новое предложение России по переговорам

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Украина, Четверг 06 октября 2022 19:56
В Украине резко ответили на новое предложение России по переговорам Фото: заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине резко отклонили предложение российского парламента сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

"Рада, что мое сегодняшнее выступление на Саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии и заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, - теперь уже в парламентах", - заявил он.

По ее словам, все проголосовавшие за аннексию украинских территорий являются военными преступниками. Кондратюк объяснила, что с ними никто никаких переговоров не будет вести, потому что все они будут отвечать в Международном Трибунале.

"Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь", - добавила заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Также на это предложение отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов и обратился к спикеру Совбеза Валентине Матвиенко.

"Думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локте в украинской крови", - говорится в сообщении.

По его словам, Матвиенко не должна отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются. Данилов заверил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями.

Напомним, что сегодня в России придумали альтернативу переговорам Зеленского и Путина после отказа Украины. Спикер Совбеза Валентина Матвиенко пригласила Верховную раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным . Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

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