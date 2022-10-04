У Путіна відреагували на офіційну відмову України від переговорів

У Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або, можливо, дочекаємось майбутнього президента України", - сказав прес-секретар.