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У Путіна відреагували на офіційну відмову України від переговорів

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Росія, Вівторок 04 жовтня 2022 13:32
У Путіна відреагували на офіційну відмову України від переговорів Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або, можливо, дочекаємось майбутнього президента України", - сказав прес-секретар.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

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