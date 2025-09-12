В Україні різко скоротилася кількість платників податків

Так, за даними Пенсійного фонду України чисельність застрахованих осіб в Державному реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у січні-липні 2025 року становила 9,857 млн осіб, що на 860 тис. менше, ніж у відповідному періоді минулого року (10,717 млн).



При цьому, чисельність найманих працівників практично не змінилася та становила 9,782 млн осіб. Минулого року - 9,817 млн осіб.

Чисельність прийнятих на роботу працівників (1,565 млн осіб) у січні-липні 2025 року практично відповідала чисельності звільнених (1,601 млн).

"Це можна вважати позитивним трендом, адже у січні-липні минулого року чисельність звільнених працівників перевищила чисельність прийнятих на 106 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що ці дані враховують далеко не всіх працюючих в Україні. За оцінкою Держстату, зайняте населення у віці 15-70 років у 2021 році становило 15,6 млн осіб. Пізніших даних немає.

Ситуація на ринку праці

Як зазначили у Державній службі зайнятості, внаслідок суттєвих змін в економіці країни загострюється структурне безробіття. Сьогодні за багатьма професіями спостерігається дефіцит кадрів, водночас наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками.

Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників, зокрема за такими професіями як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр).

Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки, йдеться в публікації.

В умовах дефіциту робочої сили роботодавці підвищують заробітну плату, щоб утримати працівників і залучати нових. Так, за даними Державної служби статистики у І кварталі 2025 року середній розмір заробітної плати штатних працівників становив 23,5 тис. гривень, що на чверть більше, ніж у І кварталі минулого року, зазначають у Державної служби зайнятості

Станом на липень зарплата зросла до 26,5 тисяч гривень.