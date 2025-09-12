Грошовий стимул спрацював: український бізнес частково вгамував кадровий голод

Гострота дефіциту кадрів в Україні зменшилася порівняно з минулим роком, хоча проблема залишається актуальною. Основним чинником стало суттєве зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

За його словами, бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту.

Як змінився ринок праці

За даними Нацбанку, зменшилася кількість вакансій на сайтах пошуку роботи, водночас суттєво зросла кількість резюме. Це свідчить про повернення на ринок праці тих груп населення, які раніше були менш активними.

Йдеться про пенсіонерів, людей старшого віку, жінок та молодь. "Матеріальний стимул досить ефективно працює і, на нашу думку, мабуть, це один з ключових елементів", - підкреслив Ніколайчук.

Інші чинники

За його словами, підприємства також почали пристосовуватися до умов кадрового голоду та шукати альтернативні шляхи його подолання. Це додатково зменшує гостроту проблеми.

Водночас економіка України продовжує зростати. Цього року ВВП збільшиться більш ніж на 2%, що свідчить про активність бізнесу, а не про охолодження економіки. Тому, на його думку не йдеться про те, що бізнесу просто потрібно менше кадрів.

Вплив нових рішень

Ніколайчук окремо прокоментував дозвіл уряду на виїзд молодих людей за кордон. Він зазначив, що рішення ухвалили лише 28 серпня, тож воно поки не могло позначитися на ринку праці.

Макроекономічний та монетарний огляд НБУ базувався на статистиці попередніх місяців і був оприлюднений на початку вересня. Тому, за словами Ніколайчука, поки що це рішення не враховано.