Погода влаштує "гойдалки". Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 18 листопада

У понеділок, 18 листопада, в Україні в частині регіонів пройде мокрий сніг із дощем, а подекуди - просто дощ. Сніг очікується:

у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській;

в Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій областях.

Дощі можливі в:

Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській;

Києві, Київській, Чернігівській, Сумській;

у Криму, Херсонській областях.

В решті областей опадів не очікується.

Зазначимо, що вночі невеликий "мінус" очікується на крайньому сході та крайньому заході: на Закарпатті, Прикарпатті, Луганській, Харківській областях, до -1.

Вдень найтепліше буде на півдні, на Херсонщині та в Криму, до +11 градусів. Найхолодніше вдень буде на заході - у Рівненській та Волинській областях, максимально до +5 градусів.

У Києві вдень можливий дощ, +5...+7, вночі без опадів, 0...+2.

Погода в Україні 18 листопада (meteo.gov.ua)

Вівторок, 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, в Україні дощів та снігу стане трохи менше. Сніг можливий у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а дощ - лише у Чернігівській.

Невеликий "мінус" уночі знову ймовірний на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Харківській області, до -1. Вдень найтепліше буде в Херсонській області та в Криму, до +11 градусів. Найхолодніше вдень знову буде в Рівненській та Волинській областях, до +5.

У Києві 19 листопада без опадів, вночі 0...+2, вдень +5...+7 градусів.

Погода в Україні 19 листопада (meteo.gov.ua)

Середа, 20 листопада

У середу, 20 листопада, в Україні снігу поменшає, а от дощів додасться. Мокрий сніг пройде в:

Львівській, Івано-Франківській;

Закарпатській, Волинській.

При цьому дощ очікується у:

Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській;

Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській;

Києві, Київській, Чернігівській, Сумській.

Вночі, як і вдень, потеплішає. "Мінус", до -1, проявиться лише у Луганській та Харківській областях. Вночі буде найтепліше на півдні, +4...+6. Вдень до +13 градусів температура підніметься на Одещині, найхолодніше вдень буде на Волині та у Львівській області, в межах +4...+6 градусів.

У Києві вдень дощ, уночі до +3 градусів, вдень - до +10.

Погода в Україні 20 листопада (meteo.gov.ua)

Четвер, 21 листопада

У четвер, 21 листопада, в Україні опади ймовірні практично повсюдно: десь буде похмуро та мокрий сніг, а десь дощ. Причому, засніжить в Україні в усіх західних областях з переходом частково на центр і північ. Зокрема, сніг ймовірний у Чернігівській, Київській областях та у Києві.

Дощ пройде у південних областях та у смузі, яка торкнеться Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Вночі морозно буде на Закарпатті, Прикарпатті, у Тернопільській та Чернівецькій областях, до -1. З цікавого - температура -1..+1 градусів буде на Прикарпатті, у Тернопільській та Чернівецькій областях як вночі, так і вдень.

Найтепліше вдень буде на Донеччині +13...+15 градусів. Навіть на півдні, наприклад, у Криму, буде максимально до +12, а в Одеській області - і зовсім до +8.

Погода в Україні 21 листопада (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 22 листопада

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні на більшій частині території пройде сніг та дощ. Десь сніг буде мокрим і разом із дощем, а в якихось регіонах до нього додасться хмарність.

Щодо дощу, то тільки він пройде в Одеській та Миколаївській областях. Навіть у Криму можливий мокрий сніг.

Вночі мінусова температура очікується у західних областях, частково у цетральних, у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Щодо денної температури, то "мінуси" вдень також утримаються на заході - у Львівській, на Закарпатті, на Прикарпатті, у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, до -1. Найтепліше вдень буде в Криму, до +11 градусів.

У Києві вдень можливий сніг, 0...+2, вночі без опадів -1...-3 градусів.

Погода в Україні 22 листопада (meteo.gov.ua)