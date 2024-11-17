Погода устроит "качели". Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе погода в Украине сильно испортится. Уже с 21 ноября почти повсеместно будет мокрый снег и дождь, а также похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В понедельник, 18 ноября, в Украине в части регионов пройдет мокрый снег с дождем, а местами - просто дождь. Снег ожидается:
Дожди вероятны в:
В остальных областях осадков не ожидается.
Отметим, что ночью небольшой "минус" ожидается на крайнем востоке и крайнем западе: на Закарпатье, Прикарпатье, Луганской, Харьковской областях, до -1.
Днем теплее всего будет на юге, в Херсонской области и в Крыму, до +11 градусов. Холоднее всего днем будет на западе - в Ровенской и Волынской областях, максимально до +5 градусов.
В Киеве днем вероятен дождь, +5...+7 градусов, ночью без осадков, 0...+2.
Погода в Украине 18 ноября (meteo.gov.ua)
Во вторник, 19 ноября, в Украине дождей и снега станет немного меньше. Снег вероятен в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а дождь - только в Черниговской.
Небольшой "минус" ночью снова вероятен на Закарпатье и Приикарпатье, а также в Харьковской области, до -1. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму, до +11 градусов. Холоднее всего днем снова будет в Ровенской и Волынской областях, до +5.
В Киеве 19 ноября будет без осадков, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов.
Погода в Украине 19 ноября (meteo.gov.ua)
В среду, 20 ноября, в Украине снега станет меньше, а вот дождей прибавится. Мокрый снег пройдет в:
При этом дождь ожидается в:
Ночью, как и днем потеплеет. "Минус", до -1, покажется только в Луганской и в Харьковской областях. Ночью будет теплее всего на юге, +4...+6. Днем до +13 градусов температура поднимется в Одесской области, холоднее всего днем будет на Волыни и во Львовской области, в пределах +4...+6 градусов.
В Киеве днем дождь, ночью до +3 градусов, днем - до +10.
Погода в Украине 20 ноября (meteo.gov.ua)
В четверг, 21 ноября, в Украине осадки вероятны практически повсеместно: где-то будет пасмурно и мокрый снег, а где-то дождь. Причем, заснежит в Украине во всех западных областях с переходом частично на центр и север. В частности, снег вероятен в Черниговской, Киевской областях и в Киеве.
Дождь пройдет в южных областях и в полосе, которая затронет Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Ночью морозно будет на Закарпатье, Прикарпатье, в Тернопольской и Черновицкой областях, до -1. Из интересного - температура -1..+1 градусов будет на Прикарпатье, в Тернопольской и Черновицкой областях как ночью, так и днем.
Теплее всего днем будет в Донецкой области +13...+15 градусов. Даже на юге, например, в Крыму, будет максимально до +12, а в Одесской области - и совсем до +8.
Погода в Украине 21 ноября (meteo.gov.ua)
В пятницу, 22 ноября, в Украине на большей части территории пройдет снег и дождь. Где-то снег будет мокрым и вместе с дождем, а в каких-то регионах к нему добавится облачность.
Что касается дождя, то только он пройдет в Одесской и Николаевской областях. Даже в Крыму вероятен мокрый снег.
Ночью минусовая температура ожидается в западных областях, частично в цетральных, в Черниговской и Днепропетровской областях.
Что касается дневной температуры, то "минусы" днем также удержатся на западе - во Львовской, на Закарпатье, на Прикарпатье, в Волынской, Ровенской и Тернопольськой областях, до -1. Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов.
В Киеве днем вероятен снег, 0...+2, ночью без осадков, -1...-3 градусов.
Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)
Ноябрь - месяц, за которым уже наступает зима. И хотя синоптики прогнозируют, что зима в Украине может быть не слишком суровой, это не отменяет плохую погоду, снег и метели.
Отметим, что синоптики прогнозировали с 21 ноября резкое похолодание в Украине, которое будет сопровождаться снегом, сильным ветром, метелями.
Можно сказать, что уже на новой неделе зима "потренируется" в своей суворости. Хотя еще недавно в Украине было относительно тепло и сухо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.