Сніг та хуртовини. Синоптик розповіла, коли в Україні чекати негоду

Попри теплі вихідні, які вже наближаються, в Україні вже незабаром очікується значне погіршення погоди. Ймовірні сніг, вітер та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання.

У Києві впродовж 16-17 листопада без опадів. У суботу в столиці +7 градусів, у неділю +9...+11 градусів.

"В Україні 16-17 листопада очікується потепління та суха погода. Антициклон Azzedine відганятиме будь-які опади, а зміна північно-західного вітру на південно-західний принесе вищі градуси", - розповіла вона.

Погода в Україні

До початку зими в Україні залишилося рівно два тижні. Раніше синоптики розповідали, що з огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що погода в листопаді, за прогнозами синоптиків, на 5-7 градусів холодніша, ніж у жовтні. Середня місячна температура повітря в Україні в листопаді прогнозувалася в межах +1...+8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

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