В Україні різко подорожчала цибуля: скільки коштує наприкінці квітня

Ціни на цибулю в Україні підскочили вперше за останні кілька днів. Експерти пов’язують це із сезонним зменшенням запасів цього овоча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EastFruit.
Головне:
За даними аналітиків проєкту, українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю вперше з початку лютого поточного року. Водночас суттєвого зростання вартості на цю продукцію в країні не спостерігалося ще з середини травня 2025 року.
Наразі українські фермери відвантажують ріпчасту цибулю за ціною не нижче 4-9 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Ключові гравці ринку виділяють кілька причин поточного здорожчання:
Попри стрибок цін, ріпчаста цибуля в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік - різниця складає близько 68%.
Учасники ринку прогнозують, що позитивна цінова тенденція зберігатиметься і надалі. Ті оператори, які ще мають запаси якісного овоча, не поспішають із продажами, розраховуючи на ще вигідніші цінники. Ситуація може стабілізуватися лише після масового надходження на ринок цибулі нового врожаю.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку квітня в Україні подорожчала морква. Причиною стали високий попит і скорочення запасів у сховищах. Через дефіцит якісної продукції ціни зросли приблизно на 20%, хоча загалом вона все ще значно дешевша, ніж торік.
Також ми розповідали, що цього року в Україні суттєво подешевшали овочі через збільшення пропозиції після дефіциту у 2025 році. Аграрії наростили виробництво, тому ціни впали до мінімумів. Водночас інші продукти, як-от хліб, олія та гречка, навпаки дорожчають.