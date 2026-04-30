В Україні різко подорожчала цибуля: скільки коштує наприкінці квітня

Головне: Перше подорожчання: Відпускні ціни на цибулю зросли вперше з лютого 2026 року.

Відпускні ціни на цибулю зросли вперше з лютого 2026 року. Різкий стрибок: Вартість зросла на 40% за кілька днів і становить 4-9 гривень за кілограм.

Причини: Овоч дорожчає через виснаження складів у фермерів та високу активність оптових покупців.

Річна різниця: Попри поточне зростання, цибуля зараз на 68% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року.

Прогноз: Експерти очікують подальшого зростання цін до появи на прилавках врожаю нового сезону.

Стрімкий злет цін

За даними аналітиків проєкту, українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю вперше з початку лютого поточного року. Водночас суттєвого зростання вартості на цю продукцію в країні не спостерігалося ще з середини травня 2025 року.

Наразі українські фермери відвантажують ріпчасту цибулю за ціною не нижче 4-9 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому вартість пішла вгору

Ключові гравці ринку виділяють кілька причин поточного здорожчання:

виснаження запасів - у місцевих господарствах сезонно закінчуються обсяги продукції, більшість фермерів уже повністю розпродали наявний товар;

активність гуртовиків - оптові компанії почали активніше закуповувати овоч, що підігріває попит;

дефіцит якості - на ринку спостерігається обмежена пропозиція саме якісної цибулі, за яку покупці готові платити більше.

Що буде далі

Попри стрибок цін, ріпчаста цибуля в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік - різниця складає близько 68%.

Учасники ринку прогнозують, що позитивна цінова тенденція зберігатиметься і надалі. Ті оператори, які ще мають запаси якісного овоча, не поспішають із продажами, розраховуючи на ще вигідніші цінники. Ситуація може стабілізуватися лише після масового надходження на ринок цибулі нового врожаю.