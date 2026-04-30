В Украине резко подорожал лук: сколько стоит в конце апреля

Цены на лук в Украине подскочили впервые за последние несколько дней. Эксперты связывают это с сезонным уменьшением запасов этого овоща.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.
Главное:
По данным аналитиков проекта, украинские производители смогли повысить отпускные цены на репчатый лук впервые с начала февраля текущего года. В то же время существенного роста стоимости на эту продукцию в стране не наблюдалось еще со середины мая 2025 года.
Сейчас украинские фермеры отгружают репчатый лук по цене не ниже 4-9 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Ключевые игроки рынка выделяют несколько причин текущего подорожания:
Несмотря на скачок цен, репчатый лук в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году - разница составляет около 68%.
Участники рынка прогнозируют, что положительная ценовая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Те операторы, которые еще имеют запасы качественного овоща, не спешат с продажами, рассчитывая на еще более выгодные ценники. Ситуация может стабилизироваться только после массового поступления на рынок лука нового урожая.
