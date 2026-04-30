RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине резко подорожал лук: сколько стоит в конце апреля

15:52 30.04.2026 Чт
3 мин
На оптовых рынках запасы лука стремительно уменьшаются
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине дорожает лук (freepik.com)

Цены на лук в Украине подскочили впервые за последние несколько дней. Эксперты связывают это с сезонным уменьшением запасов этого овоща.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.

Главное:

  • Первое подорожание: Отпускные цены на лук выросли впервые с февраля 2026 года.
  • Резкий скачок: Стоимость выросла на 40% за несколько дней и составляет 4-9 гривен за килограмм.
  • Причины: Овощ дорожает из-за истощения складов у фермеров и высокой активности оптовых покупателей.
  • Годовая разница: Несмотря на текущий рост, лук сейчас на 68% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
  • Прогноз: Эксперты ожидают дальнейшего роста цен до появления на прилавках урожая нового сезона.

Стремительный взлет цен

По данным аналитиков проекта, украинские производители смогли повысить отпускные цены на репчатый лук впервые с начала февраля текущего года. В то же время существенного роста стоимости на эту продукцию в стране не наблюдалось еще со середины мая 2025 года.

Сейчас украинские фермеры отгружают репчатый лук по цене не ниже 4-9 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему стоимость пошла вверх

Ключевые игроки рынка выделяют несколько причин текущего подорожания:

  • истощение запасов - в местных хозяйствах сезонно заканчиваются объемы продукции, большинство фермеров уже полностью распродали имеющийся товар;
  • активность оптовиков - оптовые компании начали активнее закупать овощ, что подогревает спрос;
  • дефицит качества - на рынке наблюдается ограниченное предложение именно качественного лука, за который покупатели готовы платить больше.

Что будет дальше

Несмотря на скачок цен, репчатый лук в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году - разница составляет около 68%.

Участники рынка прогнозируют, что положительная ценовая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Те операторы, которые еще имеют запасы качественного овоща, не спешат с продажами, рассчитывая на еще более выгодные ценники. Ситуация может стабилизироваться только после массового поступления на рынок лука нового урожая.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале апреля в Украине подорожала морковь. Причиной стали высокий спрос и сокращение запасов в хранилищах. Из-за дефицита качественной продукции цены выросли примерно на 20%, хотя в целом она все еще значительно дешевле, чем в прошлом году.

Также мы рассказывали, что в этом году в Украине существенно подешевели овощи из-за увеличения предложения после дефицита в 2025 году. Аграрии нарастили производство, поэтому цены упали до минимумов. В то же время другие продукты, например хлеб, масло и гречка, наоборот дорожают.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
