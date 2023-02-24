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В Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 16:01
В Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у більшості українських областей у п'ятницю, 24 лютого 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Близько 15:50 повітряну тривогу було оголошено у більшості українських областей.

Повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього у про небезпеку попереджають жителів Луганської області та Криму.

Чому саме оголошено тривогу - наразі не відомо. Однак українцям радять зберігати спокій та перейти в укриття.

О 16:10 у більшості областейвідмінили сигнал повітряної тривоги.

В Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу (alerts.in.ua)

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але зазначили, що він буде невеликий.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.

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