В Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу
Сигнал повітряної тривоги було оголошено у більшості українських областей у п'ятницю, 24 лютого 2023 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Близько 15:50 повітряну тривогу було оголошено у більшості українських областей.
Повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Окрім цього у про небезпеку попереджають жителів Луганської області та Криму.
Чому саме оголошено тривогу - наразі не відомо. Однак українцям радять зберігати спокій та перейти в укриття.
О 16:10 у більшості областейвідмінили сигнал повітряної тривоги.
Фото: в Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу (alerts.in.ua)
Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але зазначили, що він буде невеликий.
Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.
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