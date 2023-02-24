Фото: в Україні в річницю вторгнення РФ оголосили масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у більшості українських областей у п'ятницю, 24 лютого 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.