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В Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 16:01
В Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в большинстве украинских областей в пятницу, 24 февраля 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Около 15:50 воздушная тревога была объявлена в большинстве украинских областей.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме этого, об опасности предупреждают жителей Луганской области и Крыма.

Почему именно объявлена тревога - пока неизвестно. Однако украинцам советуют сохранять спокойствие и перейти в укрытие.

В 16:10 в большинстве областей отменили сигнал воздушной тревоги.

В Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: в Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу (alerts.in.ua)

Напомним, ранее в разведке сообщили, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но отметили, что он будет невелик.

Добавим, недавно в Воздушных силах ВСУ успокоили украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет.

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