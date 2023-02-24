Фото: в Украине в годовщину вторжения РФ объявили масштабную воздушную тревогу (GettyImagеs)

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в большинстве украинских областей в пятницу, 24 февраля 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.