"Ми таке пережили вже більш як 20 разів". Буданов розповів, який ракетний удар готує РФ

Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю УП.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.

При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.

"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.

Нагадаємо, що напередодні українців на різних рівнях влада та військові попередили про те, що Росія може вдатися до ракетних атак в період 22-24 лютого, оскільки любить прив'язуватися до якихось дат.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде, оскільки противнику не вдасться так просто "прогулятися" українським повітряним простором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.