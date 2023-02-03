СБУ викрила корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях (фото, відео)
Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України та Офіс генпрокурора.
Чернівецька митниця
На корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За хабарі посадовець "гарантував" бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.
До афери він залучив двох знайомих як посередників для отримання хабарів. Серед них - колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.
СБУ зафіксувала факт отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів, а посередника затримала у Києві під час отримання 12 тисяч доларів, іншої частини траншу. Двом фігуранта справи оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.
Одеська митниця
В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський". Шахраї організували корупційну схему отримання хабарів від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для захисників.
За хабарі посадовці обіцяли не створювати перешкод під час митного оформлення. Сума поборів становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.
СБУ задокументувала декілька фактів корупції. Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста "Одеса-порт" на передачі чергової суми хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.
Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших посадовців митниці.
Фото: СБУ викрила корупційні схеми на Чернівецькій та Одеській митницях (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, ДБР виявило на Одеській митниці майже 250 таких контейнерів, які були приховані від розмитнення.
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