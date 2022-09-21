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В Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців: що відомо

Фото: в Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців (РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внутрішньо переміщеним особам в Україні можуть дозволити безкоштовно користуватись громадським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта.

У Верховну раду внесли законопрект, який пропонує закріпити право переселенців на безкоштовний проїзд на час дії воєнного стану.

Пропонується не стягувати плату з ВПО під час користування:

  • усіма видами міського пасажирського транспорту,
  • автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості,
  • залізничним транспортом та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньо-районних, внутрішньо- та міжобласних.

Користуватись пільгою переселенці зможуть за наявності довідки про взяття на облік ВПО встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Забезпечення вказаного права покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.

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