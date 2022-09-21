В Україні пропонують зробити безкоштовний проїзд для переселенців: що відомо

Внутрішньо переміщеним особам в Україні можуть дозволити безкоштовно користуватись громадським транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта.
У Верховну раду внесли законопрект, який пропонує закріпити право переселенців на безкоштовний проїзд на час дії воєнного стану.
Пропонується не стягувати плату з ВПО під час користування:
Користуватись пільгою переселенці зможуть за наявності довідки про взяття на облік ВПО встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який видається на безоплатній основі.
Забезпечення вказаного права покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.
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