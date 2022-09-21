В Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев: что известно

Внутри перемещенным лицам в Украине могут разрешить бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
В Верховную раду внесли законопрект, предлагающий закрепить право переселенцев на бесплатный проезд во время действия военного положения.
Предлагается не взимать плату с ВПЛ во время пользования:
Пользоваться льготой переселенцы смогут при наличии справки о взятии на учет ВПЛ установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - электронного билета, выдаваемого на бесплатной основе.
Обеспечение указанного права возлагается внутри своих полномочий на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Напомним, с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.
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