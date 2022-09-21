В Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев: что известно

В Верховную раду внесли законопрект, предлагающий закрепить право переселенцев на бесплатный проезд во время действия военного положения.

Предлагается не взимать плату с ВПЛ во время пользования:

всеми видами городского пассажирского транспорта,

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности,

железнодорожным транспортом и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных.

Пользоваться льготой переселенцы смогут при наличии справки о взятии на учет ВПЛ установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - электронного билета, выдаваемого на бесплатной основе.

Обеспечение указанного права возлагается внутри своих полномочий на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.