В Україні пропонують запровадити новий податок: хто зможе працювати без реєстрації ФОП

Головне: Спеціальний режим для родин: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який пропонує запровадити в Україні поняття "домогосподарство" та пільговий режим оподаткування для сімей.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який пропонує запровадити в Україні поняття "домогосподарство" та пільговий режим оподаткування для сімей. Робота без ФОП: Члени домогосподарства зможуть надавати послуги, виконувати роботи чи продавати товари власного виробництва без реєстрації ФОП - за умови відсутності найманих працівників та річного доходу до 834 мінімальних зарплат.

Члени домогосподарства зможуть надавати послуги, виконувати роботи чи продавати товари власного виробництва без реєстрації ФОП - за умови відсутності найманих працівників та річного доходу до 834 мінімальних зарплат. Ставка податку 5%: Для доходів від діяльності домогосподарств пропонують встановити ПДФО на рівні 5% плюс військовий збір. Податкову звітність подаватиме одна уповноважена особа через Електронний кабінет.

Для доходів від діяльності домогосподарств пропонують встановити ПДФО на рівні 5% плюс військовий збір. Податкову звітність подаватиме одна уповноважена особа через Електронний кабінет. Податкова знижка та повернення коштів: З річного доходу відніматимуть фактичні прожиткові мінімуми членів родини (за вирахуванням соцвиплат). Якщо сплачений ПДФО перевищить розраховану суму, різницю повертатимуть із бюджету.

З річного доходу відніматимуть фактичні прожиткові мінімуми членів родини (за вирахуванням соцвиплат). Якщо сплачений ПДФО перевищить розраховану суму, різницю повертатимуть із бюджету. Запуск із 2027 року: У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року, а перші заяви про перехід на новий режим можна буде подати до 1 липня 2027 року.

Що таке домогосподарство

Законопроєкт пропонує запровадити для цілей оподаткування поняття "домогосподарство".

Ним вважатиметься добровільне об'єднання двох або більше фізичних осіб-резидентів України, які мають однакову податкову адресу, ведуть спільне господарство, об'єднують доходи та витрати і добровільно обрали спеціальний режим оподаткування. При цьому одночасно можна бути лише членом одного домогосподарства. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не можуть входити до його складу.

Документ також передбачає визначення уповноваженої особи домогосподарства, яка представлятиме його у відносинах із податковими органами та відповідатиме за виконання податкових обов'язків.

Коли можна буде працювати без реєстрації ФОП

Законопроєкт передбачає, що члени домогосподарства зможуть працювати без державної реєстрації суб'єкта господарювання. Йдеться про виконання робіт, надання послуг або продаж товарів власного виробництва.

Однак скористатися новим режимом можна буде лише за одночасного виконання кількох умов:

річний дохід від діяльності домогосподарства не перевищує 834 мінімальні заробітні плати;

діяльність не підлягає ліцензуванню та не потребує дозвільних документів;

усі роботи виконують лише члени домогосподарства без використання найманої праці;

усі члени домогосподарства погодилися отримувати документи від податкової через Електронний кабінет.

Якщо хоча б одна з цих вимог не виконуватиметься, доходи оподатковуватимуться за загальними правилами.

Які податки пропонують сплачувати

Документ встановлює для доходів від економічної діяльності домогосподарства ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

Крім того, такі доходи підлягатимуть сплаті військового збору відповідно до законодавства.

Запровадять єдину декларацію

Законопроєкт передбачає подання окремої податкової декларації домогосподарства.

Її подаватиме уповноважена особа. У декларації відображатимуться відомості про членів домогосподарства, їхні доходи, майно, фінансові зобов'язання та інша інформація, необхідна для визначення податкових зобов'язань.

Також пропонується забезпечити через Електронний кабінет, зокрема із функцією попереднього автоматичного електронну взаємодію з податковими органами заповнення податкової звітності.

Як працюватиме податкова знижка

Документ пропонує новий механізм розрахунку податку для домогосподарств.

Під час визначення бази оподаткування із загального річного доходу домогосподарства відніматиметься неоподатковуваний дохід. Його розраховуватимуть як різницю між сумою фактичних прожиткових мінімумів для всіх членів домогосподарства та сумою державної допомоги, пенсій, компенсацій, соціальних виплат та інших аналогічних виплат, які вони отримали.

Якщо після такого розрахунку виявиться, що члени домогосподарства вже сплатили ПДФО у більшому розмірі, ніж належало, різницю пропонується повертати з бюджету у вигляді податкової знижки. При цьому спочатку вона зараховуватиметься в рахунок військового збору, а поверненню підлягатиме лише позитивна різниця після такого зарахування.

Коли закон може запрацювати

У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Для застосування спеціального режиму оподаткування у 2027 році уповноважена особа домогосподарства повинна буде подати заяву про взяття на облік до 1 липня 2027 року. Надалі такі заяви планують подавати до 1 грудня року, що передує року застосування спеціального режиму.