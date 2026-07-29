В Україні пропонують запровадити новий податок: хто зможе працювати без реєстрації ФОП

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який пропонує запровадити в Україні добровільний режим пільгового оподаткування доходів домогосподарств.
РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15449 розповідає, що може змінитися для українців.
Головне:
Законопроєкт пропонує запровадити для цілей оподаткування поняття "домогосподарство".
Ним вважатиметься добровільне об'єднання двох або більше фізичних осіб-резидентів України, які мають однакову податкову адресу, ведуть спільне господарство, об'єднують доходи та витрати і добровільно обрали спеціальний режим оподаткування. При цьому одночасно можна бути лише членом одного домогосподарства. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не можуть входити до його складу.
Документ також передбачає визначення уповноваженої особи домогосподарства, яка представлятиме його у відносинах із податковими органами та відповідатиме за виконання податкових обов'язків.
Законопроєкт передбачає, що члени домогосподарства зможуть працювати без державної реєстрації суб'єкта господарювання. Йдеться про виконання робіт, надання послуг або продаж товарів власного виробництва.
Однак скористатися новим режимом можна буде лише за одночасного виконання кількох умов:
Якщо хоча б одна з цих вимог не виконуватиметься, доходи оподатковуватимуться за загальними правилами.
Документ встановлює для доходів від економічної діяльності домогосподарства ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.
Крім того, такі доходи підлягатимуть сплаті військового збору відповідно до законодавства.
Законопроєкт передбачає подання окремої податкової декларації домогосподарства.
Її подаватиме уповноважена особа. У декларації відображатимуться відомості про членів домогосподарства, їхні доходи, майно, фінансові зобов'язання та інша інформація, необхідна для визначення податкових зобов'язань.
Також пропонується забезпечити через Електронний кабінет, зокрема із функцією попереднього автоматичного електронну взаємодію з податковими органами заповнення податкової звітності.
Документ пропонує новий механізм розрахунку податку для домогосподарств.
Під час визначення бази оподаткування із загального річного доходу домогосподарства відніматиметься неоподатковуваний дохід. Його розраховуватимуть як різницю між сумою фактичних прожиткових мінімумів для всіх членів домогосподарства та сумою державної допомоги, пенсій, компенсацій, соціальних виплат та інших аналогічних виплат, які вони отримали.
Якщо після такого розрахунку виявиться, що члени домогосподарства вже сплатили ПДФО у більшому розмірі, ніж належало, різницю пропонується повертати з бюджету у вигляді податкової знижки. При цьому спочатку вона зараховуватиметься в рахунок військового збору, а поверненню підлягатиме лише позитивна різниця після такого зарахування.
У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Для застосування спеціального режиму оподаткування у 2027 році уповноважена особа домогосподарства повинна буде подати заяву про взяття на облік до 1 липня 2027 року. Надалі такі заяви планують подавати до 1 грудня року, що передує року застосування спеціального режиму.
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