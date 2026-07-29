В Украине предлагают ввести новый налог: кто сможет работать без регистрации ФОП

Главное: Специальный режим для семей: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15449, предлагающий ввести в Украине понятие "домохозяйство" и льготный режим налогообложения для семей.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15449, предлагающий ввести в Украине понятие "домохозяйство" и льготный режим налогообложения для семей. Работа без ФОП: Члены домохозяйства смогут предоставлять услуги, выполнять работы или продавать товары собственного производства без регистрации ФОП - при отсутствии наемных работников и годового дохода до 834 минимальных зарплат.

Члены домохозяйства смогут предоставлять услуги, выполнять работы или продавать товары собственного производства без регистрации ФОП - при отсутствии наемных работников и годового дохода до 834 минимальных зарплат. Ставка налога 5%: Для доходов от деятельности домохозяйств предлагается установить НДФЛ на уровне 5% плюс военный сбор. Налоговую отчетность будет представлять одно уполномоченное лицо через электронный кабинет.

Для доходов от деятельности домохозяйств предлагается установить НДФЛ на уровне 5% плюс военный сбор. Налоговую отчетность будет представлять одно уполномоченное лицо через электронный кабинет. Налоговая скидка и возврат средств: Из годового дохода будут вычитать фактические прожиточные минимумы членов семьи (за вычетом соцвыплат). Если уплаченный НДФЛ превысит рассчитанную сумму, разницу будут возвращать из бюджета.

Из годового дохода будут вычитать фактические прожиточные минимумы членов семьи (за вычетом соцвыплат). Если уплаченный НДФЛ превысит рассчитанную сумму, разницу будут возвращать из бюджета. Запуск с 2027 года: В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2027 года, а первые заявления о переходе на новый режим можно будет подать до 1 июля 2027 года.

Что такое домохозяйство

Законопроект предлагает ввести для целей налогообложения понятие "домохозяйство" .

Им будет считаться добровольное объединение двух или более физических лиц-резидентов Украины, имеющих одинаковый налоговый адрес, ведущих совместное хозяйство, объединяющих доходы и расходы и добровольно избравших специальный режим налогообложения. При этом одновременно можно быть членом только одного домохозяйства. Лица, которые находятся на полном государственном содержании, не могут входить в его состав.

Документ также предусматривает определение уполномоченного лица домохозяйства, которое будет представлять его в отношениях с налоговыми органами и отвечать за исполнение налоговых обязанностей.

Когда можно будет работать без регистрации ФОП

Законопроект предусматривает, что члены домохозяйства смогут работать без государственной регистрации предприятия. Речь идет о выполнении работ, оказании услуг или продаже товаров собственного производства.

Однако воспользоваться новым режимом можно только при одновременном выполнении нескольких условий:

годовой доход от деятельности домохозяйства не превышает 834 минимальных заработных плат;

деятельность не подлежит лицензированию и не требует разрешительных документов;

все работы выполняются только членами домохозяйства без использования наемного труда;

все члены домохозяйства согласились получать документы от налоговой через электронный кабинет.

Если хотя бы одно из этих требований не будет выполняться, доходы будут облагаться налогом по общим правилам.

Какие налоги предлагают платить

Документ устанавливает для доходов от экономической деятельности домохозяйства ставку налога на доходы физических лиц в размере 5%.

Кроме того, такие доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.

Введут единую декларацию

Законопроект предусматривает представление отдельной налоговой декларации домохозяйства.

Ее будет представлять уполномоченное лицо. В декларации будут отображаться сведения о членах домохозяйства, их доходах, имуществе, финансовых обязательствах и другой информации, необходимой для определения налоговых обязательств.

Также предлагается обеспечить через Электронный кабинет, в частности, с функцией предварительного автоматического электронного взаимодействия с налоговыми органами заполнения налоговой отчетности.

Как будет работать налоговая скидка

Документ предлагает новый механизм расчета налога для домохозяйств.

При определении налогооблагаемой базы из общего годового дохода домохозяйства будет вычитаться не облагаемый налогом доход. Его будут рассчитывать как разницу между суммой фактических прожиточных минимумов для всех членов домохозяйства и суммой государственной помощи, пенсий, компенсаций, социальных выплат и других полученных ими аналогичных выплат.

Если после такого расчета окажется, что члены домохозяйства уже уплатили НДФЛ в большем размере, чем полагалось, разницу предлагается возвращать из бюджета в виде налоговой скидки. При этом сначала она будет засчитываться в счет военного сбора, а возвращению подлежит только положительная разница после такого зачисления.

Когда закон может заработать

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее дня его официальной публикации. Для применения специального режима налогообложения в 2027 году уполномоченное лицо домохозяйства должно будет подать заявление о взятии на учет до 1 июля 2027 года. В дальнейшем такие заявления планируют подавать до 1 декабря года, предшествующего году применения специального режима.