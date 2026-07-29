В Украине предлагают ввести новый налог: кто сможет работать без регистрации ФОП

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15449, предлагающий ввести в Украине добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств.
РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15449 рассказывает, что может измениться для украинцев.
Главное:
Законопроект предлагает ввести для целей налогообложения понятие "домохозяйство" .
Им будет считаться добровольное объединение двух или более физических лиц-резидентов Украины, имеющих одинаковый налоговый адрес, ведущих совместное хозяйство, объединяющих доходы и расходы и добровольно избравших специальный режим налогообложения. При этом одновременно можно быть членом только одного домохозяйства. Лица, которые находятся на полном государственном содержании, не могут входить в его состав.
Документ также предусматривает определение уполномоченного лица домохозяйства, которое будет представлять его в отношениях с налоговыми органами и отвечать за исполнение налоговых обязанностей.
Законопроект предусматривает, что члены домохозяйства смогут работать без государственной регистрации предприятия. Речь идет о выполнении работ, оказании услуг или продаже товаров собственного производства.
Однако воспользоваться новым режимом можно только при одновременном выполнении нескольких условий:
Если хотя бы одно из этих требований не будет выполняться, доходы будут облагаться налогом по общим правилам.
Документ устанавливает для доходов от экономической деятельности домохозяйства ставку налога на доходы физических лиц в размере 5%.
Кроме того, такие доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.
Законопроект предусматривает представление отдельной налоговой декларации домохозяйства.
Ее будет представлять уполномоченное лицо. В декларации будут отображаться сведения о членах домохозяйства, их доходах, имуществе, финансовых обязательствах и другой информации, необходимой для определения налоговых обязательств.
Также предлагается обеспечить через Электронный кабинет, в частности, с функцией предварительного автоматического электронного взаимодействия с налоговыми органами заполнения налоговой отчетности.
Документ предлагает новый механизм расчета налога для домохозяйств.
При определении налогооблагаемой базы из общего годового дохода домохозяйства будет вычитаться не облагаемый налогом доход. Его будут рассчитывать как разницу между суммой фактических прожиточных минимумов для всех членов домохозяйства и суммой государственной помощи, пенсий, компенсаций, социальных выплат и других полученных ими аналогичных выплат.
Если после такого расчета окажется, что члены домохозяйства уже уплатили НДФЛ в большем размере, чем полагалось, разницу предлагается возвращать из бюджета в виде налоговой скидки. При этом сначала она будет засчитываться в счет военного сбора, а возвращению подлежит только положительная разница после такого зачисления.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее дня его официальной публикации. Для применения специального режима налогообложения в 2027 году уполномоченное лицо домохозяйства должно будет подать заявление о взятии на учет до 1 июля 2027 года. В дальнейшем такие заявления планируют подавать до 1 декабря года, предшествующего году применения специального режима.
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