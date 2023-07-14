В Україні продовжують перевірку ТЦК та СП, куди звертатись у разі виявлення порушень

"В регіонах працюють відповідні робочі групи від Міноборони. В окремих заходах перевірки беру безпосередню участь. Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів - надзвичайно важливі", - пише Павлюк.

Зокрема, ТЦК та СП перевіряють також правоохоронні органи.

За словами Павлюк, будь-які зловживання, що були допущені в організації роботи військкоматів, передбачають найсуворіше покарання.

У разі виявлення порушень - необхідно надіслати відомості за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня було відкрито кримінальну справу про начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його запідозрили в продажі "білих квитків", після чого відсторонили від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;

родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Після скандалу президент провів чергове засідання Ставки головнокомандувача під час якого дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома". Також він доручив перевіряти на доброчесність та ефективність керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.