UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні продовжують перевірку ТЦК та СП, куди звертатись у разі виявлення порушень

Фото: в Україні продовжують перевірку ТЦК та СП, куди звертатись у разі виявлення порушень (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні робочі групи від Міністерства оборони продовжують перевірку військкоматів.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В регіонах працюють відповідні робочі групи від Міноборони. В окремих заходах перевірки беру безпосередню участь. Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів - надзвичайно важливі", - пише Павлюк.

Зокрема, ТЦК та СП перевіряють також правоохоронні органи.

За словами Павлюк, будь-які зловживання, що були допущені в організації роботи військкоматів, передбачають найсуворіше покарання.

У разі виявлення порушень - необхідно надіслати відомості за цими контактами:

  • за номером 0 800 31 01 79;
  • на електронну пошту tckreport@gmail.com;
  • на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Скандал з начальником одеського ТЦК

На початку травня було відкрито кримінальну справу про начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його запідозрили в продажі "білих квитків", після чого відсторонили від виконання службових повноважень.

Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:

  • дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
  • родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Після скандалу президент провів чергове засідання Ставки головнокомандувача під час якого дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома". Також він доручив перевіряти на доброчесність та ефективність керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніТЦК