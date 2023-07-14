В Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений

В Украине рабочие группы Министерства обороны продолжают проверку военкоматов.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В регионах работают соответствующие рабочие группы от Минобороны. В отдельных мероприятиях проверки принимаю непосредственное участие. Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинского долга и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов - чрезвычайно важны", - пишет Павлюк.
В частности, ТЦК и СП проверяют также правоохранительные органы.
По словам Павлюк, любые злоупотребления, которые были допущены в организации работы военкоматов, предусматривают самое строгое наказание.
В случае выявления нарушений - необходимо прислать сведения по этим контактам:
В начале мая было открыто уголовное дело о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования. Его заподозрили в продаже "белых билетов", после чего отстранили от выполнения служебных полномочий.
Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:
После скандала президент провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в ходе которого дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома". Также он поручил проверять на добропорядочность и эффективность руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
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