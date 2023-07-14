RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений

Фото: в Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине рабочие группы Министерства обороны продолжают проверку военкоматов.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В регионах работают соответствующие рабочие группы от Минобороны. В отдельных мероприятиях проверки принимаю непосредственное участие. Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинского долга и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов - чрезвычайно важны", - пишет Павлюк.

В частности, ТЦК и СП проверяют также правоохранительные органы.

По словам Павлюк, любые злоупотребления, которые были допущены в организации работы военкоматов, предусматривают самое строгое наказание.

В случае выявления нарушений - необходимо прислать сведения по этим контактам:

  • по номеру 0 800 31 01 79;
  • по электронной почте tckreport@gmail.com;
  • на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая было открыто уголовное дело о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования. Его заподозрили в продаже "белых билетов", после чего отстранили от выполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

  • жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;
  • семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

После скандала президент провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в ходе которого дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома". Также он поручил проверять на добропорядочность и эффективность руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеТЦК