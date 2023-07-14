В Україні продовжують перевірку ТЦК та СП, куди звертатись у разі виявлення порушень
В Україні робочі групи від Міністерства оборони продовжують перевірку військкоматів.
Про це розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"В регіонах працюють відповідні робочі групи від Міноборони. В окремих заходах перевірки беру безпосередню участь. Всі повинні розуміти, що для України сьогодні питання військового обов’язку і військової служби, мобілізації, соціального захисту воїнів - надзвичайно важливі", - пише Павлюк.
Зокрема, ТЦК та СП перевіряють також правоохоронні органи.
За словами Павлюк, будь-які зловживання, що були допущені в організації роботи військкоматів, передбачають найсуворіше покарання.
У разі виявлення порушень - необхідно надіслати відомості за цими контактами:
- за номером 0 800 31 01 79;
- на електронну пошту tckreport@gmail.com;
- на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.
Скандал з начальником одеського ТЦК
На початку травня було відкрито кримінальну справу про начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Його запідозрили в продажі "білих квитків", після чого відсторонили від виконання службових повноважень.
Журналісти, зі свого боку, з'ясували, що:
- дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль;
- родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.
Після скандалу президент провів чергове засідання Ставки головнокомандувача під час якого дав термінове доручення звільнити з посади одеського "воєнкома". Також він доручив перевіряти на доброчесність та ефективність керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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