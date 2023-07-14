ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 11:30
В Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений Фото: в Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине рабочие группы Министерства обороны продолжают проверку военкоматов.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В регионах работают соответствующие рабочие группы от Минобороны. В отдельных мероприятиях проверки принимаю непосредственное участие. Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинского долга и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов - чрезвычайно важны", - пишет Павлюк.

В частности, ТЦК и СП проверяют также правоохранительные органы.

По словам Павлюк, любые злоупотребления, которые были допущены в организации работы военкоматов, предусматривают самое строгое наказание.

В случае выявления нарушений - необходимо прислать сведения по этим контактам:

  • по номеру 0 800 31 01 79;
  • по электронной почте tckreport@gmail.com;
  • на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая было открыто уголовное дело о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования. Его заподозрили в продаже "белых билетов", после чего отстранили от выполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

  • жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;
  • семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

После скандала президент провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в ходе которого дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома". Также он поручил проверять на добропорядочность и эффективность руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ТЦК
NEWS
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
Гарантии для Украины. Как будет работать соглашение: в МИД объяснили на примере
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины