В Украине продолжают проверку ТЦК и СП, куда обращаться в случае выявления нарушений

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В регионах работают соответствующие рабочие группы от Минобороны. В отдельных мероприятиях проверки принимаю непосредственное участие. Все должны понимать, что для Украины сегодня вопросы воинского долга и военной службы, мобилизации, социальной защиты воинов - чрезвычайно важны", - пишет Павлюк.

В частности, ТЦК и СП проверяют также правоохранительные органы.

По словам Павлюк, любые злоупотребления, которые были допущены в организации работы военкоматов, предусматривают самое строгое наказание.

В случае выявления нарушений - необходимо прислать сведения по этим контактам:

по номеру 0 800 31 01 79;

по электронной почте tckreport@gmail.com;

на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая было открыто уголовное дело о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования. Его заподозрили в продаже "белых билетов", после чего отстранили от выполнения служебных полномочий.

Журналисты, со своей стороны, выяснили, что:

жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;

семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и авто на миллионы долларов.

После скандала президент провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, в ходе которого дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома". Также он поручил проверять на добропорядочность и эффективность руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.