В Україні продовжують будувати нові укриття: що з ними буде після війни

"До кінця року приведемо в належний стан ще близько трьох тисяч укриттів. Пріоритет на найближчі роки - збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок будівництва нових об’єктів", розповів Ткаченко.

Він нагадав що є чітке завдання РНБО, введене в дію указом президента - 100-відсотковий захист усього населення держави.

"Всі розуміють, скільки знадобиться грошей та зусиль для того, щоб створити нові необхідні простори. Як і те, що досягти такої амбітної мети за місяць чи навіть рік нереально. Тому має бути певний план, стратегія, як це можна швидко та ефективно зробити. Саме цим і займається зараз наше відомство", - зазначив заступник міністра.



Ткаченко додав, що навіть після закінчення війни, укриття в Україні мають бути у належному стані.

"Навіть після перемоги ми не повинні випускати питання укриттів з поля зору: маємо підтримувати їх у належному стані, а при зведенні нових будівель обов’язково передбачати наявність сховищ. Бо наш біснуватий сусід, на жаль, нікуди не подінеться. Тож, про всяк випадок, маємо продовжувати відповідні зусилля і в мирний час", - наголосив він.

Вочевидь, за словами Ткаченка, усі захисні споруди, які будуються, повинні мати подвійне призначення для того, щоб після війни ми могли їх використовувати як, приміром, спортзали, коворкінги, інші громадські простори для людей.

"Але точно ми не повинні забувати про їх першочергове призначення - захист від воєнних загроз", - зазначив заступник міністра.

Ситуація з укриттями в Україні

Нагадаємо, що після проведення масштабної перевірки стану бомбосховищ по всій Україні президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Причиною для таких перевірок стала трагедія у Києві, яка сталася під час ворожого обстрілу столиці 1 червня, коли троє людей, у тому числі дитина, загинули після того, як не змогли потрапити до укриття, оскільки вона була закрита.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів раніше удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту.

В Україні наразі загальний фонд захисних споруд, згідно з даними комісійного обстеження ДСНС, становить понад 60560 об'єктів. Цієї кількості вистачає для захисту лише близько половини громадян країни.