В Украине продолжают строить новые укрытия: что с ними будет после войны

"До конца года приведем в надлежащее состояние еще около трех тысяч укрытий. Приоритет на ближайшие годы - увеличение фонда защитных сооружений гражданской защиты за счет строительства новых объектов", - рассказал Ткаченко.

Он напомнил, что есть четкая задача СНБО, введенная в действие указом президента - 100-процентная защита всего населения государства.

"Все понимают, сколько понадобится денег и усилий для того, чтобы создать новые необходимые пространства. Как и то, что достичь такой амбициозной цели за месяц или год нереально. Поэтому должен быть определенный план, стратегия, как это можно быстро и эффективно сделать. Именно этим и занимается сейчас наше ведомство", - отметил замминистра.



Ткаченко добавил, что даже после окончания войны укрытия в Украине должны быть в надлежащем состоянии.

"Даже после победы мы не должны упускать вопрос укрытий из виду: должны поддерживать их в надлежащем состоянии, а при возведении новых зданий обязательно предусматривать наличие убежищ. Потому что наш бесноватый сосед, к сожалению, никуда не денется. Итак, на всякий случай, должны продолжать соответствующие усилия и в мирное время", - подчеркнул он.

Очевидно, по словам Ткаченко, все строящиеся защитные сооружения должны иметь двойное назначение для того, чтобы после войны мы могли их использовать как, например, спортзалы, коворкинги, другие общественные пространства для людей.

"Но точно мы не должны забывать об их первоочередном назначении - защите от военных угроз", - отметил замминистра.

Ситуация с укрытиями в Украине

Напомним, что после проведения масштабной проверки состояния бомбоубежищ по всей Украине президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа.

Причиной для таких проверок стала трагедия в Киеве, которая произошла во время вражеского обстрела столицы 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Напомним также, что Кабинет министров ранее усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты.

В Украине в настоящее время общий фонд защитных сооружений, согласно данным комиссионного обследования ГСЧС, составляет более 60560 объектов. Этого количества хватает для защиты только около половины граждан страны.