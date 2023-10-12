В Україні кількість укриттів дозволяє захистити майже половину населення, - ДСНС

В Україні наразі загальний фонд захисних споруд, згідно з даними комісійного обстеження ДСНС, становить понад 60560 об'єктів. Цієї кількості вистачає для захисту лише близько половини громадян країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктора Вітовецького на брифінгу у Military Media Center .

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ фонд захисних споруд цивільного захисту збільшився більш ніж утричі.

"Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах", - розповів Вітовецький.

До загальної кількості таких захисних споруд входять: понад 5200 сховищ, 14 тисяч протирадіаційних укриттів, понад 41 тисяча найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення.

"Така кількість укриттів дозволяє нам забезпечити захист приблизно половини населення України", - звернув увагу представник ДСНС.

Близько третини навчальних закладів не мають укриттів

Наразі в Україні лише 70% або 19,7 тисячі навчальних закладів мають перевірені сховища для забезпечення захисту учнів, слухачів та викладацького складу, розповів Вітовецький.

Така кількість дозволяє забезпечити захист 57% учасників навчального процесу, уточнив він.

"Це означає, що з загальної кількості закладів освіти 70% можуть працювати в офлайн режимі, але деякі будуть працювати в декілька змін, тому що не зможуть укрити повну розрахункову кількість учнів, викладачів, інших учасників освітнього процесу одномоментно в укриттях", - сказав представник ДСНС.

Єдина інформаційна система укриттів

Як розповів Вітовецький, зараз ДСНС за дорученням уряду та Ради національної безпеки та оборони веде роботу щодо створення єдиної інформаційної системи "Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту".

Вона дасть можливість громадянам бачити найближчі nf зручні для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

Пізніше таку систему планують інтегрувати в мобільний додаток "Дія".

"Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс", - зазначив Вітовецький.

При цьому представник ДСНС звернув увагу, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які сьогодні функціонують в інформаційному просторі, оскільки "її наповнення та верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані".

Ситуація з укриттями в Україні

Нагадаємо, що після проведення масштабної перевірки стану бомбосховищ по всій Україні президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Причиною для таких перевірок стала трагедія у Києві, яка сталася під час ворожого обстрілу столиці 1 червня, коли троє людей, у тому числі дитина, загинули після того, як не змогли потрапити до укриття, оскільки вона була закрита.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів раніше удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту/