ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще на два місяці

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 17:58
В Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще на два місяці Фото: в Україні продовжили відстрочку від мобілізації ще на два місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів продовжив на два місяці строк дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Він зазначив, що до постанови Кабміну "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації було внесено зміни.

Передбачається, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані військовим, та строки дії яких не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на два місяці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про демобілізацію військових, які відслужили рік.

Окрім того, чоловіки, у яких третя дитина народилася під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

РКБ-Україна також писало, що депутати пропонують дозволити деяких засудженим проходити військову службу під час мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Призов до армії мобилизация в Украине
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії