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В Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца

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Пятница 02 декабря 2022 17:58
В Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца Фото: в Украине продлили отсрочку от мобилизации еще на два месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров продлил на два месяца срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Он отметил, что в постановление Кабмина "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации были внесены изменения".

Так, сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военным, и сроки действия которых не истекли на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на два месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации военных, которые отслужили год.

Кроме того, мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

РКБ-Украина также писала, что депутаты предлагают разрешить некоторым осужденным проходить военную службу во время мобилизации.

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