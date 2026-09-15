В Україні прийняли нові правила для цін на світло, а постачальник може бути із ЄС

Нововведення у сфері ціноутворення на світло стосуються тих споживачів, що мають інтелектуальний лічильник. Також можна буде обирати постачальника електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нові правила для цін на світло

15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Одна з ключових змін: споживачі з інтелектуальними лічильниками зможуть укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.

Динамічна ціна змінюватиметься залежно від коливань:

на ринку "на добу наперед",

внутрішньодобовому ринку.

Споживач зможе:

враховувати зміну ціни протягом доби,

відповідно коригувати своє споживання,

гнучкіше управляти витратами на електроенергію.

При цьому перехід на динамічну ціну не буде обов’язковим. Споживач матиме право вирішувати, чи укладати такий договір.

Укладення договору

Постачальники електроенергії, які обслуговують понад 200 тисяч споживачів, мають забезпечити можливість укласти договір з динамічною ціною клієнтам з інтелектуальними лічильниками.

Перед цим електропостачальник має пояснити споживачу:

від чого залежить зміна ціни,

поінформувати про можливі вигоди, ризики та витрати.

В особистому кабінеті споживач бачитиме дані про:

своє споживання,

зміну динамічної ціни за відповідні періоди.

Зміна постачальника

Також розширяться можливості користувачів щодо:

способів оплати,

зміни електропостачальника.

Для побутових і малих непобутових споживачів зміна електропостачальника буде безкоштовною, йдеться у проєкті.

Крім того, споживачі зможуть обирати постачальника, якщо він допущений до роботи на українському ринку, зареєстрованого в:

державі-члені ЄС,

державі Енергетичного Співтовариства, .

Зміни підготовлені на виконання законодавства щодо інтеграції енергетичних ринків України з європейськими та посилення прав споживачів.