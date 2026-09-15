В Украине приняли новые правила для цен на свет, а поставщик может быть из ЕС

Нововведения в сфере ценообразования на свет касаются потребителей, имеющих интеллектуальный счетчик. Также можно будет выбрать поставщика электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Новые правила для цен на свет

15 сентября НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии.

Одно из ключевых изменений: потребители с интеллектуальными счетчиками смогут заключать договоры по динамической цене на электроэнергию.

Динамическая цена будет меняться в зависимости от колебаний:

на рынке "на сутки вперед",

внутрисуточном рынке.

Потребитель сможет:

учитывать изменение цены в течение суток,

соответственно корректировать свое потребление,

гибче управлять затратами на электроэнергию.

При этом переход на динамическую цену не будет обязательным. Потребитель будет иметь право решать, заключать ли такой договор.

Заключение договора

Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключить договор по динамической цене клиентам с интеллектуальными счетчиками.

Перед этим электропоставщик должен объяснить потребителю:

от чего зависит изменение цены,

проинформировать о возможных выгодах, рисках и затратах.

В личном кабинете потребитель будет видеть данные о:

свое потребление,

изменение динамической цены за соответствующие периоды.

Смена поставщика

Также расширятся возможности пользователей по:

способов оплаты,

смены электропоставщика.

Для бытовых и малых небытовых потребителей смена электропоставщика будет бесплатной, говорится в проекте.

Кроме того, потребители смогут выбирать поставщика , если он допущен к работе на украинском рынке, зарегистрированном в:

государстве-члене ЕС,

государству Энергетического общества, .

Изменения подготовлены для выполнения законодательства об интеграции энергетических рынков Украины с европейскими и усиления прав потребителей.