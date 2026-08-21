Шмигаль дав прогноз щодо цін на електроенергію в Україні

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними, адже ціна зафіксована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Шмигаль зазначив, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку і повноправним голосуючим членом європейської системи ENTSO-E. Тому українці живуть в ринкових умовах.

"Відповідно ціна для бізнесу є ринковою. Електроенергія - це ринковий продукт. Для людей ціна зафіксована. Це, відповідно, не порушна, зафіксована нами величина до фактично, я думаю, на цей опалювальний сезон, до наступного року у нас ціни на електроенергію будуть залишатись незмінними для людей", - пояснив міністр.

Водночас він також додав, що ціни на воду формуються місцевою владою, є ринковими і включають в себе всі ринкові складові собівартісті подачі води і водовідведення.

Відповідно, стосовно води, звісно ж, ми в плани стійкості включили захист водонапірних станцій, станцій водоочисних станцій, станцій водовідведення, все це комплекс і, звісно ж, розуміючи, що ворог буде бити, ми якраз і говоримо про концентрацію зосередження на цьому напрямку для того, щоб його захистити", - зазначив Шмигаль.