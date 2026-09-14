Понад 560 тисяч родин знову зі світлом: кому ДТЕК відновив електропостачання після атак
За минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Фахівці енергетичної компнанії продовжують щоденну роботу з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у регіонах України.
"З 7 по 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.
Найбільше відновлень було:
- на Донеччині світло повернули у понад 260 тисяч домівок;
- на Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин;
- на Дніпропетровщині - для майже 61 тисячі;
- на Київщині - для близько 6,4 тисячі.
Як пояснили у ДТЕК, енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.
Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.
А минулого тижня найбільше ремонтів електромереж було на Одещині та Донеччині, а загалом світло повернулося у майже 1 млн осель.