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Понад 560 тисяч родин знову зі світлом: кому ДТЕК відновив електропостачання після атак

15:57 14.09.2026 Пн
1 хв
Енергетики працювали у чотирьох областях та відновили мережі у 250 населених пунктах
aimg Юлія Бойко
Понад 560 тисяч родин знову зі світлом: кому ДТЕК відновив електропостачання після атак ДТЕК повертає світло після обстрілів (фото: dtek.com)
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За минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Фахівці енергетичної компнанії продовжують щоденну роботу з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у регіонах України.

"З 7 по 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин", - йдеться в повідомленні.

Найбільше відновлень було:

  • на Донеччині світло повернули у понад 260 тисяч домівок;
  • на Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин;
  • на Дніпропетровщині - для майже 61 тисячі;
  • на Київщині - для близько 6,4 тисячі.
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Як пояснили у ДТЕК, енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

А минулого тижня найбільше ремонтів електромереж було на Одещині та Донеччині, а загалом світло повернулося у майже 1 млн осель.

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