В Україні прискорять нагородження військових: процедура скоротиться до 16 днів

На доручення президента України Міноборони впроваджує зміни, які передбачають спрощену процедуру представлення до державних нагород та їх вручення військовослужбовцям.

Новий порядок дозволить скоротити строки та зробити процес нагородження більш прозорим і ефективним.

Ключові зміни:

два рівні погодження замість довгого ланцюга: безпосереднє командування військової частини та Генеральний штаб;

чіткі строки на кожному рівні - до 2 діб, загальний термін нагородження від 8 до 16 діб;

прискорена передача нагород після ухвалення рішення: від Генштабу - протягом 1 доби, від командування родів військ - до 2 діб у військові частини або до ТЦК (для посмертних нагород);

спрощена структура нагородного листа - вилучено пункти, що не впливають на ухвалення рішення;

на час особливого періоду Головнокомандувач ЗСУ матиме право безпосередньо вносити подання Президенту.

Зокрема, відтепер алгоритм ухвалення рішень передбачає наступну послідовність:

військова частина;

орган управління, якому вона підпорядкована;

Генеральний штаб;

Офіс президента.

Як проходитиме процедура

Так, командири військових частин та установ надсилають за підпорядкованістю подання про нагородження державними нагородами України та нагородні листи за формою, визначеною в додатку.

Органи військового управління, яким безпосередньо підпорядковані військові частини, протягом двох діб опрацьовують документи про нагородження, формують зведені подання та надсилають до Генерального штабу разом з нагородними листами.

Генеральний штаб протягом двох діб узагальнює пропозиції, формує зведене подання за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України та разом з нагородними листами надсилає його на розгляд до Офісу президента України.

Після чого в одноденний термін після отримання державних нагород України організовує їх передачу до командувань видів, окремих родів військ.

Протягом двох діб після отримання нагороди командування має передати її у військові частини або органи, яким вони підпорядковуються.

Якщо нагороджено посмертно - відзнаку відправляють до територіального центру комплектування за місцем обліку військового, щоб передати родині.