В Україні прискорять нагородження військових: процедура скоротиться до 16 днів

В Україні змінили правила нагородження військових. Тепер герої ЗСУ зможуть отримувати державні відзнаки значно швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
На доручення президента України Міноборони впроваджує зміни, які передбачають спрощену процедуру представлення до державних нагород та їх вручення військовослужбовцям.
Новий порядок дозволить скоротити строки та зробити процес нагородження більш прозорим і ефективним.
Ключові зміни:
Зокрема, відтепер алгоритм ухвалення рішень передбачає наступну послідовність:
Так, командири військових частин та установ надсилають за підпорядкованістю подання про нагородження державними нагородами України та нагородні листи за формою, визначеною в додатку.
Органи військового управління, яким безпосередньо підпорядковані військові частини, протягом двох діб опрацьовують документи про нагородження, формують зведені подання та надсилають до Генерального штабу разом з нагородними листами.
Генеральний штаб протягом двох діб узагальнює пропозиції, формує зведене подання за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України та разом з нагородними листами надсилає його на розгляд до Офісу президента України.
Після чого в одноденний термін після отримання державних нагород України організовує їх передачу до командувань видів, окремих родів військ.
Протягом двох діб після отримання нагороди командування має передати її у військові частини або органи, яким вони підпорядковуються.
Якщо нагороджено посмертно - відзнаку відправляють до територіального центру комплектування за місцем обліку військового, щоб передати родині.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що хоче змінити статус нагороди Хрест бойових заслуг.
Він підписав і направив у Раду законопроєкт про повагу до воїнів із Хрестом бойових заслуг. Відомо, що це висока нагорода, проте на юридичному рівні така відзнака має лише символічну вагу.
Крім того, ще минулого року Кабмін запровадив виплати для тих українців, яких тричі нагородили Хрестом бойових заслуг.