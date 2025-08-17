В Украине ускорят награждение военных: процедура сократится до 16 дней

В Украине изменили правила награждения военных. Теперь герои ВСУ смогут получать государственные награды значительно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По поручению президента Украины Минобороны внедряет изменения, которые предусматривают упрощенную процедуру представления к государственным наградам и их вручения военнослужащим.
Новый порядок позволит сократить сроки и сделать процесс награждения более прозрачным и эффективным.
Ключевые изменения:
В частности, отныне алгоритм принятия решений предусматривает следующую последовательность:
Так, командиры воинских частей и учреждений направляют по подчиненности представление о награждении государственными наградами Украины и наградные листы по форме, определенной в приложении.
Органы военного управления, которым непосредственно подчинены воинские части, в течение двух суток обрабатывают документы о награждении, формируют сводные представления и направляют в Генеральный штаб вместе с наградными листами.
Генеральный штаб в течение двух суток обобщает предложения, формирует сводное представление за подписью Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и вместе с наградными листами направляет его на рассмотрение в Офис президента Украины.
После чего в однодневный срок после получения государственных наград Украины организует их передачу в командования видов, отдельных родов войск.
В течение двух суток после получения награды командование должно передать ее в воинские части или органы, которым они подчиняются.
Если награжден посмертно - награду отправляют в территориальный центр комплектования по месту учета военного, чтобы передать семье.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг.
Он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Известно, что это высокая награда, однако на юридическом уровне такая награда имеет лишь символический вес.
Кроме того, еще в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.