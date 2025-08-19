В Україні презентували маніфест щодо нульової смертності на дорогах. Його мета - мобілізувати державу, бізнес та громадськість для зменшення смертності та травматизму на дорогах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію , організовану ГО "Інститут безпеки дорожнього руху".

Що відомо про Маніфест: цілі та положення

Щороку в Україні гине понад 3 тисячі людей у ДТП, а існуючі заходи є точковими та не дають системного ефекту. Про це розповів директор Інституту безпеки дорожнього руху Віктор Черний під час презентації.

"Маніфест пропонує конкретні цілі: до 2030 року скоротити смертність на дорогах на 50% та до 2050 року досягти нульової смертності", - наголосив Черний.

Ключові принципи маніфесту: безпечна система, спільна відповідальність, інвестиції в життя, освіта та культура безпеки з дитинства.

Пропоновані кроки включають розробку та прийняття національної стратегії, моніторинг її виконання та впровадження кращих світових практик, таких як концепція Vision Zero.

Маніфест також спирається на положення Маракешської декларації, яка була прийнята на Глобальній конференції з безпеки дорожнього руху в Марокко в лютому 2025.

Декларація закликає держави до системних заходів зі зменшення смертності на дорогах, підвищення стандартів інфраструктури та культури безпеки.

"Україна має активно долучатися до реалізації цих цілей і зробити безпеку на дорогах національним пріоритетом", - наголосили в Інституті безпеки дорожнього руху.

Посилення контролю та законодавства

Заступник голови "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський під час презентації представив бачення держави щодо посилення контролю на дорогах та адаптації законодавства до європейських стандартів.

"Наша законодавча база і методі стримання не відповідають реаліям. Необхідно терміново посилювати відповідальність водіїв. Якщо людина пролітає на червоний вперше - має бути відчутне фінансове покарання, вдруге - конфіскація авто, анулювання водійських прав, далі - кримінальна відповідальність", - зазначив Зборовський.

Заступник голови "Укртрансбезпеки" висловив думку, що поки цього не буде зроблено, на дорогах щороку і надалі буде по 3-4 тисячі смертей

Модернізація інфраструктури доріг

Перший заступник директора "Національного інституту розвитку інфраструктури" Анатолій Цинка підкреслив важливість модернізації дорожньої інфраструктури, інтеграції сучасних технологій та використання наукового потенціалу для створення безпечних транспортних рішень.

Особлива увага має приділятися пішохідній безпеці, якісному освітленню та інтелектуальним системам контролю руху, вважає Цинка.

Заходи щодо порушників та просвітницька робота

Голова підкомітету з питань безпеки руху та безпеки на транспорті Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук додала, що ситуація на дорогах катастрофічна.

"Питання треба піднімати комплексно. Перше - це зміна не лише штрафів, а й підходу держави до постійних порушників. Друге питання, яке обговорюється в комітеті, чи потрібно поновлювати медичний огляд водіїв, якщо так - то всім - чи тільки тим, хто планує виїжджати до ЄС", - каже Оксана Савчук.

На її думку, важливо також проводити просвітницьку роботу, особливо для дітей.

"Якщо ми нічого не будемо робити - ситуація буде тільки погіршуватись. І ми все більше будемо схожі на країни, які не контролюють ситуацію на дорогах", - заявила нардеп, додавши, що підкомітет ВР готовий буде розглядати положення маніфесту задля внесення відповідних рекомендацій у чинне законодавство.

Учасники презентації підписали маніфест, надалі планується відправити його на розгляд до Кабінету міністрів.