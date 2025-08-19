ua en ru
В Украине презентовали манифест по нулевой смертности на дорогах

Вторник 19 августа 2025 12:42
В Украине презентовали манифест по нулевой смертности на дорогах Фото: в Украине представили Манифест по безопасности на дорогах (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Украине презентовали манифест по нулевой смертности на дорогах. Его цель - мобилизовать государство, бизнес и общественность для уменьшения смертности и травматизма на дорогах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию, организованную ОО "Институт безопасности дорожного движения".

Что известно о Манифесте: цели и положения

Ежегодно в Украине гибнет более 3 тысяч человек в ДТП, а существующие меры точечные и не дают системного эффекта. Об этом рассказал директор Института безопасности дорожного движения Виктор Черный во время презентации.

"Манифест предлагает конкретные цели: к 2030 году сократить смертность на дорогах на 50% и к 2050 году достичь нулевой смертности", - подчеркнул Черный.

Ключевые принципы манифеста: безопасная система, общая ответственность, инвестиции в жизнь, образование и культура безопасности с детства.

Предлагаемые шаги включают разработку и принятие национальной стратегии, мониторинг ее выполнения и внедрение лучших мировых практик, таких как концепция Vision Zero.

Манифест также опирается на положение Маракешской декларации, принятой на Глобальной конференции по безопасности дорожного движения в Марокко в феврале 2025.

Декларация призывает государства к системным мерам по уменьшению смертности на дорогах, повышению стандартов инфраструктуры и культуры безопасности.

"Украина должна активно приобщаться к реализации этих целей и обеспечить безопасность на дорогах национальным приоритетом", - подчеркнули в Институте безопасности дорожного движения.

Ужесточение контроля и законодательства

Заместитель главы "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский во время презентации представил видение государства по усилению контроля на дорогах и адаптации законодательства к европейским стандартам.

"Наша законодательная база и метод сдерживания не соответствуют реалиям. Необходимо срочно усиливать ответственность водителей. Если человек пролетает на красный впервые - должно быть ощутимое финансовое наказание, второй - конфискация авто, аннулирование водительских прав, далее - уголовная ответственность", - отметил Зборовский.

Заместитель председателя "Укртрансбезопасности" выразил мнение, что пока это не будет сделано, на дорогах ежегодно и дальше будет по 3-4 тысячи смертей

Модернизация инфраструктуры дорог

Первый заместитель директора Национального института развития инфраструктуры Анатолий Цинка подчеркнул важность модернизации дорожной инфраструктуры, интеграции современных технологий и использования научного потенциала для создания безопасных транспортных решений.

Особое внимание должно быть уделено пешеходной безопасности, качественному освещению и интеллектуальным системам контроля движения, считает Цинка.

Мероприятия по нарушителям и просветительская работа

Председатель подкомитета по безопасности движения и безопасности на транспорте Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Оксана Савчук добавила, что ситуация на дорогах катастрофическая.

"Вопрос надо поднимать комплексно. Первый - это изменение не только штрафов, но и подход государства к постоянным нарушителям. Второй вопрос, который обсуждается в комитете, нужно ли возобновлять медицинское освидетельствование водителей, если да - то всем - или только тем, кто планирует выезжать в ЕС", - говорит Оксана Савчук.

По ее мнению, важно также проводить просветительскую работу, особенно для детей.

"Если мы ничего не будем делать - ситуация будет только ухудшаться. И мы все больше будем похожи на страны, которые не контролируют ситуацию на дорогах", - заявила нардеп, добавив, что подкомитет ВР готов будет рассматривать положение манифеста ради внесения соответствующих рекомендаций в действующее законодательство.

Участники презентации подписали манифест, в дальнейшем планируется отправить его на рассмотрение в Кабинет Министров.

