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В Україні презентували бронемашину Inguar-3: відео випробувань

Фото: в Україні презентували бронемашину Inguar-3 (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP. Вона вже завершила проходження заводських тестів й готується до державних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Автомобіль являтиме собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремими двома бронекапсулами - передньою й задньою. Завдяки їм конфігурацію ББМ можна швидко змінити на інший варіант: 

  • десантний автомобіль; 
  • пікап; 
  • носій важкого озброєння. 

 

На відео можна побачити конфігурацію для двох членів екіпажу й шести десантників. 

Захист ББМ 

Автомобіль обладнаний комбінованим бронюванням, який складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві виконані у модульному форматі для швидкої заміни. У тому ж числі алюміній суттєво зменшує вагу автомобіля. Сталева бронеплита, зі свого боку, забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.

Автомобіль здатний витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, уламків 155-мм снарядів з 60 метрів, а також підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограм вибухівки. 

Комплектація 

Для водія встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду. Вони заміняють дзеркала. У тому ж числі наявна камера нічного бачення. 

Також автомобіль обладнаний: 

  • модулем РЕБ з можливістю конфігурування частот
  • системою автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками
  • системою фільтрації повітря від хімічного зараження.
  • автономним обігрівачем салону;
  • системою кондиціювання повітря;
  • лебідкою з тяговим зусиллям 12 тонн.

"Inguar-3 отримав рамку конструкцію та незалежну підвіску з планетарними редукторами. Завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю", - додає видання. 

Силова установка  представлена двигуном Deutz потужністю 356 кінських сил. Також реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, які оснащені вставками RunFlat. 

Виробництво техніки та озброєння в Україні 

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