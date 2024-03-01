В Україні презентували бронемашину Inguar-3: відео випробувань

Українська компанія Inguar представила нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP. Вона вже завершила проходження заводських тестів й готується до державних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Автомобіль являтиме собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремими двома бронекапсулами - передньою й задньою. Завдяки їм конфігурацію ББМ можна швидко змінити на інший варіант:
На відео можна побачити конфігурацію для двох членів екіпажу й шести десантників.
Захист ББМ
Автомобіль обладнаний комбінованим бронюванням, який складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві виконані у модульному форматі для швидкої заміни. У тому ж числі алюміній суттєво зменшує вагу автомобіля. Сталева бронеплита, зі свого боку, забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.
Автомобіль здатний витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, уламків 155-мм снарядів з 60 метрів, а також підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограм вибухівки.
Комплектація
Для водія встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду. Вони заміняють дзеркала. У тому ж числі наявна камера нічного бачення.
Також автомобіль обладнаний:
"Inguar-3 отримав рамку конструкцію та незалежну підвіску з планетарними редукторами. Завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю", - додає видання.
Силова установка представлена двигуном Deutz потужністю 356 кінських сил. Також реалізована система централізованої автоматичної підкачки шин, які оснащені вставками RunFlat.
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