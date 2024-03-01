В Украине презентовали бронемашину Inguar-3: видео испытаний

Автомобиль будет представлять собой новое поколение модульных тактических бронемашин с отдельными двумя бронекапсулами - передней и задней. Благодаря им конфигурацию ББМ можно быстро изменить на другой вариант:

десантный автомобиль;

пикап;

носитель тяжелого вооружения.

На видео можно увидеть конфигурацию для двух членов экипажа и шести десантников.

Защита ББМ

Автомобиль оборудован комбинированным бронированием, которое состоит из алюминиевых и стальных плит. Алюминиевые выполнены в модульном формате для быстрой замены. В том же числе алюминий существенно уменьшает вес автомобиля. Стальная бронеплита, со своей стороны, обеспечивает основную защиту и окончательно останавливает поражающие элементы.

Автомобиль способен выдерживать попадание бронебойных пуль калибра 7,62×51, обломков 155-мм снарядов с 60 метров, а также подрыва противотанковой фугасной мины с 8 килограмм взрывчатки.

Комплектация

Для водителя установлены камеры переднего, заднего и бокового обзора. Они заменяют зеркала. В том же числе имеется камера ночного видения.

Также автомобиль оборудован:

модулем РЭБ с возможностью конфигурирования частот

системой автоматического пожаротушения с оптическими датчиками

системой фильтрации воздуха от химического заражения.

автономным обогревателем салона;

системой кондиционирования воздуха;

лебедкой с тяговым усилием 12 тонн.

"Inguar-3 получил рамную конструкцию и независимую подвеску с планетарными редукторами. Благодаря межосевой блокировке, блокировке дифференциала переднего и заднего редуктора, а также высокому клиренсу в 450 мм машина обеспечивает высокую проходимость по бездорожью", - добавляет издание.

Силовая установка представлена двигателем Deutz мощностью 356 лошадиных сил. Также реализована система централизованной автоматической подкачки шин, которые оснащены вставками RunFlat.

Производство техники и вооружения в Украине

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Только с начала 2024 года на вооружение Вооруженных сил Украины было допущено 46 новых видов оружия.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По словам министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, скоро появятся технологии, которые позволят военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.