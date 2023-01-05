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В Україні пояснили, навіщо Путіну знадобилася епопея з походом фрегата "Адмірал Горшков"

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі вирішили влаштувати урочисті проводи фрегата "Адмірал Горшков" за участю президента РФ Володимира Путіна не просто так. Таким чином прокремлівська влада захотіла відвернути увагу росіян від постійних військових невдач в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"РФ намагається відвернути увагу від невдач у війні з Україною", - запевняють військові.

Зокрема, здобутки Чорноморського флоту відсутні, тому на державний рівень було винесено заходи щодо виходу в дальній похід, якомога далі від акваторії Чорного моря, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" озброєного ракетами "Циркон", церемонію відряджання якого особисто очолив Володимир Путін.

Як зазначають військові, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. В ході бойової служби заплановано учбове застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

Як повідомлялося, РФ відправила свій фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", у похід океанами. На кораблі також розмістили "Калібри". У церемонії проводів взяв участь президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, що на сьогодні 16 кораблів та катерів ЧФ РФ знищено ЗСУ, ще декілька одиниць пошкоджено.

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