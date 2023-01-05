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В Украине объяснили, зачем Путину понадобилась эпопея с походом фрегата "Адмирал Горшков"

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле решили устроить торжественные проводы фрегата "Адмирал Горшков" с участием президента РФ Владимира Путина не просто так. Таким образом прокремлевские власти захотели отвлечь россиян от постоянных военных неудач в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"РФ пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной", - уверяют военные.

В частности, достижения Черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, как можно дальше от акватории Черного моря, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вооруженного ракетами "Циркон", церемонию командировки которого лично возглавил Владимир Путин.

Как отмечают военные, планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как сообщалось, РФ отправила свой фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход океанами. На корабле также разместили "Калибры". В церемонии проводов принял участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что на сегодняшний день 16 кораблей и катеров ЧФ РФ уничтожены ВСУ, еще несколько единиц повреждены.

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Война в Украине