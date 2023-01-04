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Путін проводжав. Фрегат РФ із гіперзвуковими "Цирконами" відправили в похід океанами

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Москва, Середа 04 січня 2023 13:23
Путін проводжав. Фрегат РФ із гіперзвуковими "Цирконами" відправили в похід океанами Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

РФ відправила свій фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", в похід океанами. На кораблі також розмістили "Калібри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Зазначено, що проводжав фрегат "у далекий похід" особисто російський диктатор Володимир Путін. Щоправда, у відеорежимі.

"Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон", - цитує видання главу Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Крім того, командир корабля Ігор Крохмаль заявив, що перед походом фрегатом пройдено нібито "повний цикл підготовки".

"На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби", - сказав Крохмаль.

Що відомо про "Циркони" і плани диктатора

Нагадаємо, цього літа Путін заявив про намір озброїти російський флот новими ракетними комплексами, він оголосив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає".

До цього Путін оголосив про створення "нової гіперзвукової зброї" у 2018 році, заявивши, що вона "здатна вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США".

Після чого восени стало відомо, що Міноборони Росії замовило додаткову партію гіперзвукових ракет.

Відомо, що гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак повідомлялося, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

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