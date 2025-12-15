В Україні повітряні тривоги будуть оголошувати по-новому

За її словами, ДСНС спільно з Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями впровадили поділ тривог за районами. Така диференціація дозволяє скоротити тривалість сигналів у громадах, де на конкретний момент немає реальної загрози. Це рішення, на яке давно очікували бізнес і місцеві громади, адже воно зменшує простої підприємств.

"На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - зазначила Свириденко.

За її даними, новий формат уже суттєво скоротив тривалість тривог, особливо у прифронтових та центральних областях. Найбільший ефект зафіксували у Дніпропетровській області - окремі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог, у Сумській області час тривог зменшився на 50 днів, у Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах.

Крім того, значно зросла оперативність оповіщення: передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває лише 8–15 секунд замість кількох хвилин. Уряд очікує, що це дозволить критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.