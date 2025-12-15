В Украине воздушные тревоги будут объявлять по-новому

По ее словам, ГСЧС совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями внедрили разделение тревог по районам. Такая дифференциация позволяет сократить продолжительность сигналов в общинах, где на конкретный момент нет реальной угрозы. Это решение, которое давно ожидали бизнес и местные общины, ведь оно уменьшает простои предприятий.

"На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - отметила Свириденко.

По ее данным, новый формат уже существенно сократил продолжительность тревог, особенно в прифронтовых и центральных областях. Наибольший эффект зафиксировали в Днепропетровской области - отдельные громады получили более 100 дополнительных суток без тревог, в Сумской области время тревог уменьшилось на 50 дней, в Харьковской - более чем на месяц в некоторых громадах.

Кроме того, значительно возросла оперативность оповещения: передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится всего 8-15 секунд вместо нескольких минут. Правительство ожидает, что это позволит критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах.