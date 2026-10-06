Графіки відключення світла повернулися: якими будуть обмеження 6 жовтня
Через російські обстріли з 15:00 до кінця доби в частині регіонів вимикатимуть світло за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Через російські удари по енергетичних об'єктах на ранок з'явилися нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Аварійні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики кажуть, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.
Які обмеження діятимуть з 15:00
Обладнання пошкоджене обстрілами, тому його треба захистити від перевантаження. Через це у частині регіонів для промисловості обмежать потужність. Усім категоріям споживачів вимикатимуть світло погодинно - обсягом до 1 черги.
Дізнатися про графік за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Поки діють обмеження, просять економити електроенергію. Коли світло з'являється за графіком, не варто вмикати одразу кілька потужних приладів.
Ситуація в енергетиці може змінюватись протягом дня.
Нагадаємо, Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по енергетиці раніше, ніж зазвичай.
В Інституті вивчення війни вважають, що Москва хоче завдати якомога більшої шкоди, поки Україна не посилила захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними The New York Times, Росія готує наймасштабнішу за всю війну атаку на українську енергетику.
У плані йдеться про удари до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях та об'єктах водопостачання, а також про спробу зупинити три діючі атомні електростанції.