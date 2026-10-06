Графіки відключення світла повернулися: якими будуть обмеження 6 жовтня

Через російські обстріли з 15:00 до кінця доби в частині регіонів вимикатимуть світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Через російські удари по енергетичних об'єктах на ранок з'явилися нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Аварійні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики кажуть, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Які обмеження діятимуть з 15:00

Обладнання пошкоджене обстрілами, тому його треба захистити від перевантаження. Через це у частині регіонів для промисловості обмежать потужність. Усім категоріям споживачів вимикатимуть світло погодинно - обсягом до 1 черги.

Дізнатися про графік за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Поки діють обмеження, просять економити електроенергію. Коли світло з'являється за графіком, не варто вмикати одразу кілька потужних приладів.

Ситуація в енергетиці може змінюватись протягом дня.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по енергетиці раніше, ніж зазвичай.