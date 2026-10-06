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Графіки відключення світла повернулися: якими будуть обмеження 6 жовтня

11:07 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Графіки відключення світла повернулися: якими будуть обмеження 6 жовтня Фото: у яких областях вже є знеструмлення після атак (Getty Images)
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Через російські обстріли з 15:00 до кінця доби в частині регіонів вимикатимуть світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Через російські удари по енергетичних об'єктах на ранок з'явилися нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Аварійні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики кажуть, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Які обмеження діятимуть з 15:00

Обладнання пошкоджене обстрілами, тому його треба захистити від перевантаження. Через це у частині регіонів для промисловості обмежать потужність. Усім категоріям споживачів вимикатимуть світло погодинно - обсягом до 1 черги.

Дізнатися про графік за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Поки діють обмеження, просять економити електроенергію. Коли світло з'являється за графіком, не варто вмикати одразу кілька потужних приладів.

Ситуація в енергетиці може змінюватись протягом дня.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

В Інституті вивчення війни вважають, що Москва хоче завдати якомога більшої шкоди, поки Україна не посилила захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними The New York Times, Росія готує наймасштабнішу за всю війну атаку на українську енергетику.

У плані йдеться про удари до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях та об'єктах водопостачання, а також про спробу зупинити три діючі атомні електростанції.

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Укренерго Графіки відключення світла
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