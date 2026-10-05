Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину

Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України раніше, ніж зазвичай. Таким чином Москва може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії.

Як передає РБК-Україна , про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Міністерство оборони Росії вже сформувало основну риторичну позицію, якою Москва намагається виправдати майбутнє посилення ударів по критичній інфраструктурі України восени та взимку 2026–2027 років.

У російському відомстві заявляють, що такі удари нібито є відповіддю на численні українські атаки по цивільних об'єктах у РФ, які, за твердженням Москви, тривають із червня 2026 року.

В ISW вважають, що ця риторика може бути підготовкою російського суспільства та міжнародної спільноти до нової масштабної кампанії ударів.

Якої мети хоче досягти Путін

На думку аналітиків, успіхи України на полі бою у 2026 році, схоже, змушують російського диктатора Володимира Путіна переглядати початковий план досягнення перемоги у війні.

Замість розрахунку винятково на просування російських військ на полі бою Москва може робити більшу ставку на далекобійні удари по українській території взимку 2026–2027 років.

"Ця кампанія ударів має на меті зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії" — йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадують, що Росія проводить подібні кампанії проти української енергетики щозими, починаючи з сезону 2022–2023 років.

Цього разу, за оцінкою ISW, Москва може почати атаки раніше, щоб завдати ударів по вже пошкодженій енергетичній системі до того, як Україна зможе посилити захист від нових російських балістичних ракет і реактивних дронів.

В ISW окремо зазначили, що російська риторика має виправдати посилення кампанії ударів як проти енергетичної, так і проти іншої критичної інфраструктури України.

Україна завдала ударів по нафтовій галузі РФ

На тлі прогнозів щодо нової російської кампанії ударів в Україні продовжують проводити далекобійні операції проти російської нафтової інфраструктури.