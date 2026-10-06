Графики отключения света вернулись: какими будут ограничения 6 октября
Из-за российских обстрелов с 15:00 до конца суток в части регионов будут выключать свет по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Из-за российских ударов по энергетическим объектам на утро появились новые обесточения в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Аварийные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики говорят, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.
Какие ограничения будут действовать с 15:00
Оборудование повреждено обстрелами, поэтому его нужно защитить от перегрузки. Поэтому в части регионов для промышленности ограничат мощность. Всем категориям потребителей будут выключать свет почасово - объемом до 1 очереди.
Узнать график по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Пока действуют ограничения, просят экономить электроэнергию. Когда свет появляется по графику, не следует включать сразу несколько мощных приборов.
Ситуация в энергетике может изменяться в течение дня.
Напомним, Россия, вероятно, начала кампанию ударов по энергетике раньше обычного.
В Институте изучения войны считают, что Москва хочет нанести как можно больший вред, пока Украина не усилила защиту от новых российских баллистических ракет и реактивных дронов.
Как сообщало РБК-Украина, по данным The New York Times, Россия готовит самую масштабную за всю войну атаку на украинскую энергетику.
В плане речь идет об ударах до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения, а также попытке остановить три действующие атомные электростанции.